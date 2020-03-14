Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...

Чушь несусветная и ерунда. Южная Корея победила заразу. При этом южным корейцам не пришлось закрывать целые города и принимать иные самовластные меры.
Одна из главных причин, по которой Южная Корея хорошо справляется с коронавирусом, это доступность анализов. Около 300 тысяч жителей страны прошли тест, это более пяти тысячи тестов на миллион жителей, что является самым большим показателем в мире. Практически все больные оказались изолированными, дома и в больницах. Мазки брались у людей даже не выходя из машины. А у нас - пародия, а не карантин. Прошёлся по улицам - народ расслабляется с пивком а то и с шашлычками, дети гуляют. Многое из того, что не должно работать - работает, за соответствующую мзду, как объяснили. Даже засомневался в тотальном вреде коррупции...