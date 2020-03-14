Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...

Додано: Чет 26 бер, 2020 03:45

airmax78 написав: Маски в людных местах должны носить ВСЕ, 100%. Чтобы слюни свои хз с вирусом или без нигде не разбрасывать. Маски в людных местах должны носить ВСЕ, 100%. Чтобы слюни свои хз с вирусом или без нигде не разбрасывать.

Может быть, но вопрос в другом - может сначала этими самыми масками надо обеспечить население, чтоб их можно было купить в ближайшей в аптеке по адекватной цене? А потом уже запрещать входить в магазин? И так многое у нас через ж.Как говорил один известный персонаж: денег нет, но вы держитесь. Счастья вам, здоровья.Такое чувство, что скорее можно умереть от нашего карантина, чем от самого вируса. Учитывая, что он не 100% смертельный.По-смертности тоже какие-то противоречивые данные. Если смотреть на Корею, Китай, где вроде основная фаза позади, то от 1.5 до 4%.Италия, Испания - что-то невероятное по смертности. В то же время Германия, Швейцария, США больше похоже на Корею-Китай по динамике. Хотя, конечно, тут явно только начало активной фазы, так что все может измениться статистически. Как в худшую для одних, так и в лучшую для других сторону.Все-таки, если основываться на странах, где прироста заболевших уже практически нет, то до 4%. Грипп - около 1%. Короновирус раза в три - четыре более смертельный. Причем, если смотреть на китайскую статистику, то скорее всего потому, что люди старше 60 лет имеют очень большой шанс умереть (что в принципе объяснимо, в нашей стране, это вообще уже практически средняя продолжительность жизни). С другой стороны похоже, что смертность на уровне обычного гриппа, но поскольку от гриппа есть вакцина, это уменьшает его смертность в три раза.