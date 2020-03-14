Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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ievm написав:Реально разумно. А не так как у нас. Все закрыли и выживайте, кто как может.
Вчера пошел в магазин - а там сюрприз, не пускают без маски. Раз приняли постановление - значить маски должны выдавать бесплатно при входе всем у кого их нет. Если не можете, то незачем ограничивать людей. Но де*** ситуации заключается в том, что маски должны носить люди с симптомами (кашель, чихание). Зачем одевать маски, которых не хватает, всем подряд принудительно? Кому-то надо поддержать бизнес по продажам масок?
Маски в людных местах должны носить ВСЕ, 100%. Чтобы слюни свои хз с вирусом или без нигде не разбрасывать.
У вас такое обильное слюноотделение? Тогда вам нужно обратится к гастроэнтерологу.
The new regulations of the Public Health Agency of Sweden go into effect on 25 March and mean that restaurants, bars and cafés throughout the entire country need to take special measures to reduce the risk of spreading COVID-19. The new regulations must be implemented in businesses that are covered by the notice in accordance with section 11 of the Swedish National Food Agency regulations (LIVSFS 2005:20) concerning food hygiene, for example restaurants, staff restaurants, bars, cafés, school cafeterias and catering activities.
The new regulations of the Public Health Agency of Sweden go into effect on 25 March and mean that restaurants, bars and cafés throughout the entire country need to take special measures to reduce the risk of spreading COVID-19. The new regulations must be implemented in businesses that are covered by the notice in accordance with section 11 of the Swedish National Food Agency regulations (LIVSFS 2005:20) concerning food hygiene, for example restaurants, staff restaurants, bars, cafés, school cafeterias and catering activities.
И опять же -- у них пока только 62 смерти. Что будет после 620 -- будем посмотреть. Как я уже писал -- в Италии все точно так же начиналось -- никаких ограничений -- делай что хош.
а что не соответсвует? бары, рестораны, кафе, детские сады, начальная и средняя школа, городской и междугородний транспорт продолжают работвть...
власти Швеции лиш информируют население о потенциальных опасностях и дают рекомендации как можно снизить риск заболевания - именно так и должна действавать цивилизованная демократическая страна...
что касается количества смертей, то поинтересуйтесь сколько на Украине умерло с начала года из-за сезонного грипа, туберкулёза, СПИДа и т.д. - этих смертей значительно больше чем от короновируса, но всем наплевать...
а сейчас из-за бездарнын карантинов будут умирать люди, которые не должутся плановых операций или не смогут добраться до цетров гемодиализа...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
А тоді озвучте власну версію отакої світової паніки ... Бо в загальному якось можна розглядати кілька версій - конспірологічну - віртуальну , конспірологічну - але реальну ( з засекреченням якоїсь інформації ) , панічну у зв"язку з цільовою групою ризику страшого віку ... Більше нічого толкового на думку не приходить - і вже давно ...
The new regulations of the Public Health Agency of Sweden go into effect on 25 March and mean that restaurants, bars and cafés throughout the entire country need to take special measures to reduce the risk of spreading COVID-19. The new regulations must be implemented in businesses that are covered by the notice in accordance with section 11 of the Swedish National Food Agency regulations (LIVSFS 2005:20) concerning food hygiene, for example restaurants, staff restaurants, bars, cafés, school cafeterias and catering activities.
И опять же -- у них пока только 62 смерти. Что будет после 620 -- будем посмотреть. Как я уже писал -- в Италии все точно так же начиналось -- никаких ограничений -- делай что хош.
а что не соответсвует? бары, рестораны, кафе, детские сады, начальная и средняя школа, городской и междугородний транспорт продолжают работвть...
власти Швеции лиш информируют население о потенциальных опасностях и дают рекомендации как можно снизить риск заболевания - именно так и должна действавать цивилизованная демократическая страна...
что касается количества смертей, то поинтересуйтесь сколько на Украине умерло с начала года из-за сезонного грипа, туберкулёза, СПИДа и т.д. - этих смертей значительно больше чем от короновируса, но всем наплевать...
а сейчас из-за бездарнын карантинов будут умирать люди, которые не должутся плановых операций или не смогут добраться до цетров гемодиализа...
А то не соответсвует, что в первых -- уже "толпиться" запретили (со вчера). Во вторых у них толп и так особо не было. Про транспорт -- как я уже говорил -- подождем.
А тоді озвучте власну версію отакої світової паніки ... Бо в загальному якось можна розглядати кілька версій - конспірологічну - віртуальну , конспірологічну - але реальну ( з засекреченням якоїсь інформації ) , панічну у зв"язку з цільовою групою ризику страшого віку ... Більше нічого толкового на думку не приходить - і вже давно ...
для этого нужно понять кому выгодно, и в разных странах, я думаю, разные выгоды от этой паники...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен