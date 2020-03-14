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Відповідь Швеції на COVID-19:
Школи й підприємства...

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:28

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  Тракторист написав:или вы комментирует статью "Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства працюють, людей закликають підтримати малий бізнес" не читая или же вы считаете данный ресурс "жёлтым"?... ;)

Там внизу -- "За матеріалами НВ" -- плохо видно?..
Про то, что finance.ua часто копипастит неразобравшись -- уже 100 раз обсуждали.

не разобравшись перепечатывают ведь только "жёлтые" ресурсы?... ;)

И?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50

  airmax78 написав:
  ievm написав:Реально разумно. А не так как у нас. Все закрыли и выживайте, кто как может.

Вчера пошел в магазин - а там сюрприз, не пускают без маски. Раз приняли постановление - значить маски должны выдавать бесплатно при входе всем у кого их нет. Если не можете, то незачем ограничивать людей. Но де*** ситуации заключается в том, что маски должны носить люди с симптомами (кашель, чихание). Зачем одевать маски, которых не хватает, всем подряд принудительно? Кому-то надо поддержать бизнес по продажам масок?

Маски в людных местах должны носить ВСЕ, 100%. Чтобы слюни свои хз с вирусом или без нигде не разбрасывать.

У вас такое обильное слюноотделение? Тогда вам нужно обратится к гастроэнтерологу.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:52

_hunter, кстати информация в статье полностью соответствут информации на шведском сайте о кризисных ситуациях - https://www.krisinformation.se/corona
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:03

  Тракторист написав:_hunter, кстати информация в статье полностью соответствут информации на шведском сайте о кризисных ситуациях - https://www.krisinformation.se/corona

Точно соответствует:
The new regulations of the Public Health Agency of Sweden go into effect on 25 March and mean that restaurants, bars and cafés throughout the entire country need to take special measures to reduce the risk of spreading COVID-19. The new regulations must be implemented in businesses that are covered by the notice in accordance with section 11 of the Swedish National Food Agency regulations (LIVSFS 2005:20) concerning food hygiene, for example restaurants, staff restaurants, bars, cafés, school cafeterias and catering activities.

https://www.krisinformation.se/en/news/ ... s-and-bars

И опять же -- у них пока только 62 смерти. Что будет после 620 -- будем посмотреть. Как я уже писал -- в Италии все точно так же начиналось -- никаких ограничений -- делай что хош.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:13

  _hunter написав:
  Тракторист написав:_hunter, кстати информация в статье полностью соответствут информации на шведском сайте о кризисных ситуациях - https://www.krisinformation.se/corona

Точно соответствует:
The new regulations of the Public Health Agency of Sweden go into effect on 25 March and mean that restaurants, bars and cafés throughout the entire country need to take special measures to reduce the risk of spreading COVID-19. The new regulations must be implemented in businesses that are covered by the notice in accordance with section 11 of the Swedish National Food Agency regulations (LIVSFS 2005:20) concerning food hygiene, for example restaurants, staff restaurants, bars, cafés, school cafeterias and catering activities.

https://www.krisinformation.se/en/news/ ... s-and-bars

И опять же -- у них пока только 62 смерти. Что будет после 620 -- будем посмотреть. Как я уже писал -- в Италии все точно так же начиналось -- никаких ограничений -- делай что хош.

а что не соответсвует? бары, рестораны, кафе, детские сады, начальная и средняя школа, городской и междугородний транспорт продолжают работвть...

власти Швеции лиш информируют население о потенциальных опасностях и дают рекомендации как можно снизить риск заболевания - именно так и должна действавать цивилизованная демократическая страна...

что касается количества смертей, то поинтересуйтесь сколько на Украине умерло с начала года из-за сезонного грипа, туберкулёза, СПИДа и т.д. - этих смертей значительно больше чем от короновируса, но всем наплевать...

а сейчас из-за бездарнын карантинов будут умирать люди, которые не должутся плановых операций или не смогут добраться до цетров гемодиализа...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:26

Тракторист

А тоді озвучте власну версію отакої світової паніки ...
Бо в загальному якось можна розглядати кілька версій - конспірологічну - віртуальну , конспірологічну - але реальну ( з засекреченням якоїсь інформації ) , панічну у зв"язку з цільовою групою ризику страшого віку ... Більше нічого толкового на думку не приходить - і вже давно ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:27

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  Тракторист написав:_hunter, кстати информация в статье полностью соответствут информации на шведском сайте о кризисных ситуациях - https://www.krisinformation.se/corona

Точно соответствует:
The new regulations of the Public Health Agency of Sweden go into effect on 25 March and mean that restaurants, bars and cafés throughout the entire country need to take special measures to reduce the risk of spreading COVID-19. The new regulations must be implemented in businesses that are covered by the notice in accordance with section 11 of the Swedish National Food Agency regulations (LIVSFS 2005:20) concerning food hygiene, for example restaurants, staff restaurants, bars, cafés, school cafeterias and catering activities.

https://www.krisinformation.se/en/news/ ... s-and-bars

И опять же -- у них пока только 62 смерти. Что будет после 620 -- будем посмотреть. Как я уже писал -- в Италии все точно так же начиналось -- никаких ограничений -- делай что хош.

а что не соответсвует? бары, рестораны, кафе, детские сады, начальная и средняя школа, городской и междугородний транспорт продолжают работвть...

власти Швеции лиш информируют население о потенциальных опасностях и дают рекомендации как можно снизить риск заболевания - именно так и должна действавать цивилизованная демократическая страна...

что касается количества смертей, то поинтересуйтесь сколько на Украине умерло с начала года из-за сезонного грипа, туберкулёза, СПИДа и т.д. - этих смертей значительно больше чем от короновируса, но всем наплевать...

а сейчас из-за бездарнын карантинов будут умирать люди, которые не должутся плановых операций или не смогут добраться до цетров гемодиализа...

А то не соответсвует, что в первых -- уже "толпиться" запретили (со вчера). Во вторых у них толп и так особо не было.
Про транспорт -- как я уже говорил -- подождем.

Что касается грипа/туберкулёза/СПИДа и прочего бреда -- уже отвечал. Что странно -- некому Тракторист-у. Что еще более странно -- уже два раза отвечал...
viewtopic.php?p=4914229#p4914229
viewtopic.php?p=4914402#p4914402
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:30

  Puente написав:Тракторист

А тоді озвучте власну версію отакої світової паніки ...
Бо в загальному якось можна розглядати кілька версій - конспірологічну - віртуальну , конспірологічну - але реальну ( з засекреченням якоїсь інформації ) , панічну у зв"язку з цільовою групою ризику страшого віку ... Більше нічого толкового на думку не приходить - і вже давно ...

для этого нужно понять кому выгодно, и в разных странах, я думаю, разные выгоды от этой паники...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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