Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Puente написав:Ну - це вже несерйозно взагалі ... Оце різні групи в різних абсолютно по менталітету країнах - а результат один ? Краще вже про конспірологію якусь говорити ...
будет больше информации и тогда можно будет размышлять про другие страны с другим менталитетом...
что касается Украины, то страну 6 лет грабили и всё списывали на "войну", а теперь будут продолжать грабить и всё списывать на "короновирус"...
например, на эвакуацию украинцев из других стран выделено порядка 100 млн. грн., но реально украинцы должны возвращаться на родину за свои собственные деньги, а украинские авиакомпании принадлежащие украинским олигархам подняли цены за свои услуги в 2-3 раза...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
_hunter написав:Что касается грипа/туберкулёза/СПИДа и прочего бреда -- уже отвечал.
по вашим ответам короновирус в Украине более опасен чем туберкулёз, СПИД, корь и т.д., но статистика почему-то свидетельствует о другом, например, как я вам неоднократно уже писал от туберкулёза в среднем в день умирает 11 человек и эпидемия туберкулёза в Украине признана не первый год, аналогично с эпидемией кори и другими реальными эпидемиями. при этом ситуации с короновирусом в Украине не достигла даже порога эпидемии (600-900 заболевших на 100 тыс. жителей), но в стране приминаются неадекватные опасности меры...
Ну как бы да. И как я так же неоднократно писал -- от туберкулеза умирают _только_ ССЗБ -- лекарство давно есть. Аналогично с корью -- тут под прицелом вакцинутые. Какая еще статистика? -- где-то повились данные о смертности коронавируса хотя бы за последний год???
По данным Минздрава, на утро 26 марта в Украине выявлено 156 инфицированных COVID-19. За последние 24 часа лабораторно было подтверждено 43 новых случая. Количество летальных исходов также увеличилось до 5. Умерли двое заболевших в Тернопольской и Ивано-Франковской областях...
а от туберкулёза за день скончается в среднем 11 человек и не стоит писать что это болезнь маргиналов, так как половина заболевших это вполне респектабельные люди...
а чтобы у туберкулёзников было меньше шансов 1 апреля 2020 года в Украине стартует второй этап медреформы, согласно которой для психбольниц и тубдиспансеров будет урезано финансирование...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен