Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...

ievm написав:

Реально разумно. А не так как у нас. Все закрыли и выживайте, кто как может.Вчера пошел в магазин - а там сюрприз, не пускают без маски. Раз приняли постановление - значить маски должны выдавать бесплатно при входе всем у кого их нет. Если не можете, то незачем ограничивать людей. Но де*** ситуации заключается в том, что маски должны носить люди с симптомами (кашель, чихание). Зачем одевать маски, которых не хватает, всем подряд принудительно? Кому-то надо поддержать бизнес по продажам масок?