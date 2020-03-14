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Відповідь Швеції на COVID-19:
Школи й підприємства...

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:45

  Puente написав:Ну - це вже несерйозно взагалі ... Оце різні групи в різних абсолютно по менталітету країнах - а результат один ? Краще вже про конспірологію якусь говорити ...

будет больше информации и тогда можно будет размышлять про другие страны с другим менталитетом...

что касается Украины, то страну 6 лет грабили и всё списывали на "войну", а теперь будут продолжать грабить и всё списывать на "короновирус"...

например, на эвакуацию украинцев из других стран выделено порядка 100 млн. грн., но реально украинцы должны возвращаться на родину за свои собственные деньги, а украинские авиакомпании принадлежащие украинским олигархам подняли цены за свои услуги в 2-3 раза...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:51

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Что касается грипа/туберкулёза/СПИДа и прочего бреда -- уже отвечал.

по вашим ответам короновирус в Украине более опасен чем туберкулёз, СПИД, корь и т.д., но статистика почему-то свидетельствует о другом, например, как я вам неоднократно уже писал от туберкулёза в среднем в день умирает 11 человек и эпидемия туберкулёза в Украине признана не первый год, аналогично с эпидемией кори и другими реальными эпидемиями. при этом ситуации с короновирусом в Украине не достигла даже порога эпидемии (600-900 заболевших на 100 тыс. жителей), но в стране приминаются неадекватные опасности меры...

Ну как бы да.
И как я так же неоднократно писал -- от туберкулеза умирают _только_ ССЗБ -- лекарство давно есть.
Аналогично с корью -- тут под прицелом вакцинутые.
Какая еще статистика? -- где-то повились данные о смертности коронавируса хотя бы за последний год???
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:12

  _hunter написав:Какая еще статистика?

По данным Минздрава, на утро 26 марта в Украине выявлено 156 инфицированных COVID-19. За последние 24 часа лабораторно было подтверждено 43 новых случая. Количество летальных исходов также увеличилось до 5. Умерли двое заболевших в Тернопольской и Ивано-Франковской областях...

а от туберкулёза за день скончается в среднем 11 человек и не стоит писать что это болезнь маргиналов, так как половина заболевших это вполне респектабельные люди...

а чтобы у туберкулёзников было меньше шансов 1 апреля 2020 года в Украине стартует второй этап медреформы, согласно которой для психбольниц и тубдиспансеров будет урезано финансирование...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:46

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Какая еще статистика?

По данным Минздрава, на утро 26 марта в Украине выявлено 156 инфицированных COVID-19. За последние 24 часа лабораторно было подтверждено 43 новых случая. Количество летальных исходов также увеличилось до 5. Умерли двое заболевших в Тернопольской и Ивано-Франковской областях...

а от туберкулёза за день скончается в среднем 11 человек и не стоит писать что это болезнь маргиналов, так как половина заболевших это вполне респектабельные люди...

а чтобы у туберкулёзников было меньше шансов 1 апреля 2020 года в Украине стартует второй этап медреформы, согласно которой для психбольниц и тубдиспансеров будет урезано финансирование...

Слова из контекста выдергивать ну нужно -- я "за последний год" не случайно написал.

А где я это писал???

На что тем "вполне респектабельным людям" абсолютно пофиг -- заплатят из своего кармана.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:57

  _hunter написав:Слова из контекста выдергивать ну нужно -- я "за последний год" не случайно написал.

статистику за год увидете в конце года...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:01

  _hunter написав:заплатят из своего кармана

а почему нужно платить из своего кармана если за медицину они уже оплатили в виде налогов? может быть стоит вопрос ставить по другому и власть которая не выполняет свою часть общественого договора должна отправиться куда подальше?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:27

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Слова из контекста выдергивать ну нужно -- я "за последний год" не случайно написал.

статистику за год увидете в конце года...

О! -- вижу начинает доходить о чем я тут талдычу с неделю -- что не стоит со своим "туберкулез ... 11 человек ..." носиться? -- рано еще. Просто рано.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:55

  vetka написав:
  airmax78 написав:
  ievm написав:Реально разумно. А не так как у нас. Все закрыли и выживайте, кто как может.

Вчера пошел в магазин - а там сюрприз, не пускают без маски. Раз приняли постановление - значить маски должны выдавать бесплатно при входе всем у кого их нет. Если не можете, то незачем ограничивать людей. Но де*** ситуации заключается в том, что маски должны носить люди с симптомами (кашель, чихание). Зачем одевать маски, которых не хватает, всем подряд принудительно? Кому-то надо поддержать бизнес по продажам масок?

Маски в людных местах должны носить ВСЕ, 100%. Чтобы слюни свои хз с вирусом или без нигде не разбрасывать.

У вас такое обильное слюноотделение? Тогда вам нужно обратится к гастроэнтерологу.

Вы масочку-то наденьте, а потом я ваши советы послушаю.
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