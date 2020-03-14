Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Puente написав:Ну - це вже несерйозно взагалі ... Оце різні групи в різних абсолютно по менталітету країнах - а результат один ? Краще вже про конспірологію якусь говорити ...
будет больше информации и тогда можно будет размышлять про другие страны с другим менталитетом...
что касается Украины, то страну 6 лет грабили и всё списывали на "войну", а теперь будут продолжать грабить и всё списывать на "короновирус"...
например, на эвакуацию украинцев из других стран выделено порядка 100 млн. грн., но реально украинцы должны возвращаться на родину за свои собственные деньги, а украинские авиакомпании принадлежащие украинским олигархам подняли цены за свои услуги в 2-3 раза...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
_hunter написав:Что касается грипа/туберкулёза/СПИДа и прочего бреда -- уже отвечал.
по вашим ответам короновирус в Украине более опасен чем туберкулёз, СПИД, корь и т.д., но статистика почему-то свидетельствует о другом, например, как я вам неоднократно уже писал от туберкулёза в среднем в день умирает 11 человек и эпидемия туберкулёза в Украине признана не первый год, аналогично с эпидемией кори и другими реальными эпидемиями. при этом ситуации с короновирусом в Украине не достигла даже порога эпидемии (600-900 заболевших на 100 тыс. жителей), но в стране приминаются неадекватные опасности меры...
Ну как бы да. И как я так же неоднократно писал -- от туберкулеза умирают _только_ ССЗБ -- лекарство давно есть. Аналогично с корью -- тут под прицелом вакцинутые. Какая еще статистика? -- где-то повились данные о смертности коронавируса хотя бы за последний год???
По данным Минздрава, на утро 26 марта в Украине выявлено 156 инфицированных COVID-19. За последние 24 часа лабораторно было подтверждено 43 новых случая. Количество летальных исходов также увеличилось до 5. Умерли двое заболевших в Тернопольской и Ивано-Франковской областях...
а от туберкулёза за день скончается в среднем 11 человек и не стоит писать что это болезнь маргиналов, так как половина заболевших это вполне респектабельные люди...
а чтобы у туберкулёзников было меньше шансов 1 апреля 2020 года в Украине стартует второй этап медреформы, согласно которой для психбольниц и тубдиспансеров будет урезано финансирование...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
По данным Минздрава, на утро 26 марта в Украине выявлено 156 инфицированных COVID-19. За последние 24 часа лабораторно было подтверждено 43 новых случая. Количество летальных исходов также увеличилось до 5. Умерли двое заболевших в Тернопольской и Ивано-Франковской областях...
а от туберкулёза за день скончается в среднем 11 человек и не стоит писать что это болезнь маргиналов, так как половина заболевших это вполне респектабельные люди...
а чтобы у туберкулёзников было меньше шансов 1 апреля 2020 года в Украине стартует второй этап медреформы, согласно которой для психбольниц и тубдиспансеров будет урезано финансирование...
Слова из контекста выдергивать ну нужно -- я "за последний год" не случайно написал.
А где я это писал???
На что тем "вполне респектабельным людям" абсолютно пофиг -- заплатят из своего кармана.
а почему нужно платить из своего кармана если за медицину они уже оплатили в виде налогов? может быть стоит вопрос ставить по другому и власть которая не выполняет свою часть общественого договора должна отправиться куда подальше?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
ievm написав:Реально разумно. А не так как у нас. Все закрыли и выживайте, кто как может.
Вчера пошел в магазин - а там сюрприз, не пускают без маски. Раз приняли постановление - значить маски должны выдавать бесплатно при входе всем у кого их нет. Если не можете, то незачем ограничивать людей. Но де*** ситуации заключается в том, что маски должны носить люди с симптомами (кашель, чихание). Зачем одевать маски, которых не хватает, всем подряд принудительно? Кому-то надо поддержать бизнес по продажам масок?
Маски в людных местах должны носить ВСЕ, 100%. Чтобы слюни свои хз с вирусом или без нигде не разбрасывать.
У вас такое обильное слюноотделение? Тогда вам нужно обратится к гастроэнтерологу.
Вы масочку-то наденьте, а потом я ваши советы послушаю.
а почему нужно платить из своего кармана если за медицину они уже оплатили в виде налогов? может быть стоит вопрос ставить по другому и власть которая не выполняет свою часть общественого договора должна отправиться куда подальше?...
Потому что наше государство способно только генерировать проблемы, которые населению приходится всякий раз решать самостоятельно, не смотря ни на какие налоги. Напрашивается здравый вопрос...
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_hunter написав:Слова из контекста выдергивать ну нужно -- я "за последний год" не случайно написал.
статистику за год увидете в конце года...
О! -- вижу начинает доходить о чем я тут талдычу с неделю -- что не стоит со своим "туберкулез ... 11 человек ..." носиться? -- рано еще. Просто рано.
вы так и не поняли. попробую ещё раз обьяснить: на сегодняшний день угрозы короновируса значительно меньше чем угрозы от других реальных эпидемий...
если человек в темноте обронит 5 копеек и для их поика зажгёт 100 грн., то вероятней всего окружающие назовут этого человека идиотом, но действия украинской власти с введением карантина при отсутствии эпидемии короновируса в полной мере напоминают действия этого чела...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен