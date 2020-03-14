Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...

Тракторист написав:
вы так и не поняли. попробую ещё раз обьяснить: на сегодняшний день угрозы короновируса значительно меньше чем угрозы от других реальных эпидемий...
если человек в темноте обронит 5 копеек и для их поика зажгёт 100 грн., то вероятней всего окружающие назовут этого человека идиотом, но действия украинской власти с введением карантина при отсутствии эпидемии короновируса в полной мере напоминают действия этого чела...
Это вы так и не поняли двух простых чисел: R0=2.8, летальность -- под 2..4%.
Вот именно по этим числам угроза и "прикидывается".
Вы это сейчас испанцам напишите. Или итальянцам. Или индийцам. Или британцам...
Ничем особым действия украинской власти не выделяются.