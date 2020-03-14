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Відповідь Швеції на COVID-19:
Школи й підприємства...

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:27

  Тракторист написав:
  _hunter написав:О! -- вижу начинает доходить о чем я тут талдычу с неделю -- что не стоит со своим "туберкулез ... 11 человек ..." носиться? -- рано еще. Просто рано.

вы так и не поняли. попробую ещё раз обьяснить: на сегодняшний день угрозы короновируса значительно меньше чем угрозы от других реальных эпидемий...

если человек в темноте обронит 5 копеек и для их поика зажгёт 100 грн., то вероятней всего окружающие назовут этого человека идиотом, но действия украинской власти с введением карантина при отсутствии эпидемии короновируса в полной мере напоминают действия этого чела...

Это вы так и не поняли двух простых чисел: R0=2.8, летальность -- под 2..4%.
Вот именно по этим числам угроза и "прикидывается".
Вы это сейчас испанцам напишите. Или итальянцам. Или индийцам. Или британцам...
Ничем особым действия украинской власти не выделяются.
_hunter
 
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