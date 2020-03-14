Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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_hunter написав:О! -- вижу начинает доходить о чем я тут талдычу с неделю -- что не стоит со своим "туберкулез ... 11 человек ..." носиться? -- рано еще. Просто рано.
вы так и не поняли. попробую ещё раз обьяснить: на сегодняшний день угрозы короновируса значительно меньше чем угрозы от других реальных эпидемий...
если человек в темноте обронит 5 копеек и для их поика зажгёт 100 грн., то вероятней всего окружающие назовут этого человека идиотом, но действия украинской власти с введением карантина при отсутствии эпидемии короновируса в полной мере напоминают действия этого чела...
Это вы так и не поняли двух простых чисел: R0=2.8, летальность -- под 2..4%. Вот именно по этим числам угроза и "прикидывается". Вы это сейчас испанцам напишите. Или итальянцам. Или индийцам. Или британцам... Ничем особым действия украинской власти не выделяются.
_hunter летальность 2 процента от обратившихся в госпиталь.80% болеют в легкой форме,орз. Получаем 2% /5= 0,4 процента летальность ,чистый грипп. И то ,эта летальность у сильно пожилых. По факту,этот вирус МЕНЕЕ опасен,чем обычный грипп,а карантин принесет в десятки раз больше вреда.
awm111 написав:_hunter летальность 2 процента от обратившихся в госпиталь.80% болеют в легкой форме,орз. Получаем 2% /5= 0,4 процента летальность ,чистый грипп. И то ,эта летальность у сильно пожилых. По факту,этот вирус МЕНЕЕ опасен,чем обычный грипп,а карантин принесет в десятки раз больше вреда.
И вы это итальянцам напишите -- "снимайте карантин -- без него гараздо веселее" -- с ихними 600 смертей в сутки...