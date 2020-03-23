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Фонд гарантування показав,
скільки вкладів українці...

Фонд гарантування показав, скільки вкладів українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:47

Фонд гарантування показав, скільки вкладів українці...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 березня 2020 року фізособи тримали на 7,9 млрд грн більше, ніж на початок лютого 2020 року.

Дивися повний текст Фонд гарантування показав, скільки вкладів українці тримають у банках (інфографіка).
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