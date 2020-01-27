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Харківщина отримала $2 млн від
Ярославського на боротьбу...

Харківщина отримала $2 млн від Ярославського на боротьбу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:02

Харківщина отримала $2 млн від Ярославського на боротьбу...

Пропонуємо до обговорення:
Харків і регіон отримали тримісячний запас кращих в світі тестів на коронавірус, і місцева влада має тепер професійно ними розпорядитися.

Дивися повний текст Харківщина отримала $2 млн від Ярославського на боротьбу з коронавірусом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:02

Отличная самореклама. Только совсем не стыкуется с предыдущей рекламой Ярославского, ни обьемами, ни ценами. Завдяки Джеку Ма і Ярославському ми отримаємо тести на...
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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