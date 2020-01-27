Харків і регіон отримали тримісячний запас кращих в світі тестів на коронавірус, і місцева влада має тепер професійно ними розпорядитися.
Дивися повний текст Харківщина отримала $2 млн від Ярославського на боротьбу з коронавірусом.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:02
Харківщина отримала $2 млн від Ярославського на боротьбу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Харківщина отримала $2 млн від Ярославського на боротьбу з коронавірусом.
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:02
Отличная самореклама. Только совсем не стыкуется с предыдущей рекламой Ярославского, ни обьемами, ни ценами. Завдяки Джеку Ма і Ярославському ми отримаємо тести на...
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
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