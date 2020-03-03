Мережа супермаркетів АТБ вводить окремий час з 9 до 10 ранку для відвідування магазинів пенсіонерами і людьми похилого віку.
Дивися повний текст Мережа АТБ запровадила \"пенсійну\" годину.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:13
Мережа АТБ запровадила "пенсійну" годину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мережа АТБ запровадила \"пенсійну\" годину.
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:13
Молодцы. Придумали как покупателей загнать в магазины в малопосещаемое время.
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:27
Молодцы, прям все для людей делается(нет). Почему нельзя организовать фуд банк как в загнивающей Америке? Почему нельзя скупать продукты у малого-среднего бизнеса и раздавать нуждающимся?(из-за закрытия рынков люди не могут реализовать продукцию)Но нет же деньгами карманы свои набить надо деньги деньги деньги глупость и жадность нас и погубит, от увидите
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:47
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:51
Re: Мережа АТБ запровадила
А почему именно такое время? Алкоголь только с 10 продают. Как быть?
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