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Мережа АТБ запровадила
"пенсійну" годину

Мережа АТБ запровадила "пенсійну" годину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:13

Мережа АТБ запровадила "пенсійну" годину

Пропонуємо до обговорення:
Мережа супермаркетів АТБ вводить окремий час з 9 до 10 ранку для відвідування магазинів пенсіонерами і людьми похилого віку.

Дивися повний текст Мережа АТБ запровадила \"пенсійну\" годину.
R2
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Молодцы. Придумали как покупателей загнать в магазины в малопосещаемое время.
alex77
 
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Молодцы, прям все для людей делается(нет). Почему нельзя организовать фуд банк как в загнивающей Америке? Почему нельзя скупать продукты у малого-среднего бизнеса и раздавать нуждающимся?(из-за закрытия рынков люди не могут реализовать продукцию)Но нет же деньгами карманы свои набить надо деньги деньги деньги глупость и жадность нас и погубит, от увидите
finuser368
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:47

  alex77 написав:Молодцы. Придумали как покупателей загнать в магазины в малопосещаемое время.

Что не сделай, все не так). Лучше пусть все в очереди толпятся?
В Ашане в Киеве с 8.30 очередь выстраивается.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:51

Re: Мережа АТБ запровадила

А почему именно такое время? Алкоголь только с 10 продают. Как быть? :mrgreen: :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:05

  vetka написав:А почему именно такое время? Алкоголь только с 10 продают. Как быть?

В 10 их из магазина никто выгонять не будет...
_hunter
 
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