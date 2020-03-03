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Мережа АТБ запровадила "пенсійну" годину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:35
т.е. пенсионеров после 10.00 уже не будут пускать? ... или с 9 до 10 только пенсы, а после 10.00 все в т.ч. и пенсы ...
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П'ят 06 бер, 2020 11:38
avjej
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