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Мережа АТБ запровадила
"пенсійну" годину

Мережа АТБ запровадила "пенсійну" годину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:35

т.е. пенсионеров после 10.00 уже не будут пускать? ... или с 9 до 10 только пенсы, а после 10.00 все в т.ч. и пенсы ...
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