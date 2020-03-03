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Мережа АТБ запровадила
"пенсійну" годину

Мережа АТБ запровадила "пенсійну" годину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:35

т.е. пенсионеров после 10.00 уже не будут пускать? ... или с 9 до 10 только пенсы, а после 10.00 все в т.ч. и пенсы ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:03

  finuser368 написав:Молодцы, прям все для людей делается(нет). Почему нельзя организовать фуд банк как в загнивающей Америке? Почему нельзя скупать продукты у малого-среднего бизнеса и раздавать нуждающимся?(из-за закрытия рынков люди не могут реализовать продукцию)Но нет же деньгами карманы свои набить надо деньги деньги деньги глупость и жадность нас и погубит, от увидите

Весь этот праздник жизни вы оплатите?
  IMPRINTER написав:т.е. пенсионеров после 10.00 уже не будут пускать? ... или с 9 до 10 только пенсы, а после 10.00 все в т.ч. и пенсы ...

Всех пускают в любое время, это всего лишь просьба, чтобы пенсы были отдельно
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:08

дешевый пиар...
Delta7
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:10

Если кому-то что-то не нравится,есть много других сетей ходите к ним,а не то как старые бабки на лавочке. У вас есть выбор.
evgenijsinelnicenko
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:14

Re: Мережа АТБ запровадила

фигня, сделали бы скидку на хлеб молоко картошку 1.5% с 9 до 10 по пенсионному, и само бы все отрегулировалось
Diman
 
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