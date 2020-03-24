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В Україні зросли продажі нових
авто в перший тиждень...

В Україні зросли продажі нових авто в перший тиждень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:26

В Україні зросли продажі нових авто в перший тиждень...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав гендиректор інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олег Омельницький в Facebook.

Дивися повний текст В Україні зросли продажі нових авто в перший тиждень карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:31

Почему в статье ни слова о том, что во время карантина передвигаться можно только на своем авто??? Это ключевой момент! Многим крайне критично постоянно перемещаться из точки А в точку В. Транспорт не ходит и если вы за городом, а у вас проблемное авто, то без вариантов! Даже кто откладывал покупку на потом, то сейчас самое время, учитывая, что еще старые цены в гривнах и таких цен потом не будет!
Но есть проблема - зарегистрировать такое авто сейчас проблематично, т.к. центры регистрации и выдачи номеров массово не работают.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:33

  Watcher написав:Почему в статье ни слова о том, что во время карантина передвигаться можно только на своем авто??? Это ключевой момент! Многим крайне критично постоянно перемещаться из точки А в точку В. Транспорт не ходит и если вы за городом, а у вас проблемное авто, то без вариантов! Даже кто откладывал покупку на потом, то сейчас самое время, учитывая, что еще старые цены в гривнах и таких цен потом не будет!
Но есть проблема - зарегистрировать такое авто сейчас проблематично, т.к. центры регистрации и выдачи номеров массово не работают.

По той же причине, по которой не пишут, что "днем -- светло, а ночью -- темно"... -- все и так знают.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:38

новое авто регестрируют а б/у- нет
дынин
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:13

на цвинтар на новому авто. по багатому.
igorbuda52
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