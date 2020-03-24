Про це написав гендиректор інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олег Омельницький в Facebook.
Дивися повний текст В Україні зросли продажі нових авто в перший тиждень карантину.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:26
В Україні зросли продажі нових авто в перший тиждень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зросли продажі нових авто в перший тиждень карантину.
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:31
Почему в статье ни слова о том, что во время карантина передвигаться можно только на своем авто??? Это ключевой момент! Многим крайне критично постоянно перемещаться из точки А в точку В. Транспорт не ходит и если вы за городом, а у вас проблемное авто, то без вариантов! Даже кто откладывал покупку на потом, то сейчас самое время, учитывая, что еще старые цены в гривнах и таких цен потом не будет!
Но есть проблема - зарегистрировать такое авто сейчас проблематично, т.к. центры регистрации и выдачи номеров массово не работают.
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:33
По той же причине, по которой не пишут, что "днем -- светло, а ночью -- темно"... -- все и так знают.
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