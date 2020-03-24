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За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:46
Flamingo написав: mephala написав:Flamingo
если вы считаете что стоимость расчитана не правильно - добивайтесь что бы дали раскладку как они считают и докажите где не правильно. добивайтесь изменения методологии расчета.
при чем тут смешать все в одну кучу?
Это вы мне типа дали - ЦС? Ну-ну. Смотрите по другому. Была цена 1000 кубов - 7000 грн. Это все обслуживало скажем условных 22 бухгалтера в 22 облгазсбытах. И в этих 7000 сидели 100 грн. зарплаты этих бухгалтеров. Теперь за 1000 кубов вы платите 7100 - потому что добавилось еще условных 22 бухгалтера в 22 облгазах. Расчет сделан правильно - стоимость действительно стала 7100. Не подкопаешься. Но вы стали платить больше.
Будете давать следующий - ЕБЦС?
вы опять начинаете мутить крутить вокруг расчетов. я вам уже сказал - не нравится методология займитесь ее усовершенствованием. но оплата за газ и за подключение к ГРМ должно быть разными платежками.
если не доходит - могу на пальцах.
вам же не приходит в голову пойти в жек и рассказывать что если вы в квартире не живете то ничего платить не будете.
или там почему то мозги включаются что не зависимо от того пользуетесь вы домом или нет его содержать нужно?
или жеку будем платить от того кто сколько раз зашел во двор и подъездом поднялся?
а тут как сразу вдруг хочется обслуживание сети к потреблению привязать. что бы вентиль закрыть и не платить ничего. как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости.
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mephala
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Додано: Пон 23 бер, 2020 23:14
mephala написав:
. как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости.
Ага вы о хитрожопости расскажите тем старикам из моего села, которые лет двадцать пять назад сами копали траншеи и варили трубы чтобы в село быстрее газ пришел. Колхоз свою лепту тоже внес, закупая трубы и оплачивая проектно-сметную документацию, а вот облгаз только командовал, и тот не так и вот это не эдак. Пока не запустили и облгаз все принял на свой баланс. И при этом естественно никому ничего не компенсировал, никакие скидки не предоставлял, но забрал все как есть. Бесплатно. Со временем как не нужную порезали на металл угольную котельню - у нас же газ. А теперь из четырех квартир ютятся зимой чтобы сэкономить в одной. Благо эта зима была теплее прошлой. Представляете какие они наглыети хитрожопые.
Но самое смешное что чтобы вы там не говорили обе модели как разделенка так и единая цена газа и доставки имеют право на существование. И в мире существуют обе. И работают обе нормально. И только в ряде стран - таких как наша - используют переход с одной модели не для того чтобы стало лучше, а просто чтобы с народа тупо больше лупить денег. Главное вложить в голову части аленей мысль что так единственно правильно и по другому быть не может. И вперде! А народ у нас да - житрожопый. Особенно старики по селах. Это да. Только лично мне их почему-то жалко
. Кстати знаете как варили еду до этого в селе. Тоже на газе. Балонном. Такие 20 л балоны. Платишь в конторе и тебе балончик привозят. И знаете ни разу эта организация и не помышляла чтобы брать с сельчан плату за заряжаемые, но непокупаемые балоны с тех не многоэтажных домов кто зимой топили для обогрева углем и дровами и при этом готовили еду тоже на этих же печах. Соответсвенно балоны щимой не покупали. Странно почему они до такого не додумались
.
Все выхожу из дискуссии и торжественно обещаю больше тему газа не затрагивать. Смысла то все равно 0
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Додано: Вів 24 бер, 2020 01:06
Для рассмотрения хитрожопости нужно открыть закон № 2260-VIII, где все кто установит счетчики за свой счет до конца 2018 года получат компенсацию в течение 12 месяцев. Только алгоритм возврата так и не приняли, а по прошествии указанного срока сказали, власть поменялась - вам никто уже ничего не должен.
Потребитель в нашей стране это не клиент.
Все верно, суть давно на поверхности и дискутировать здесь не о чем.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 05:44
Фантом написав:
В Италии точно нет. А вы за кого голосовали?
К чему тут Итплия, к чему тут Зеля7
транспортировку "придумали" задолго до Зели , решили и поставили на внедрение.
внедрили.
Сейчас в основном ноют те, кто в 2018-2019 выжигал всю субсидию открывая форточки и окна. Естественно, тариф транспортировки : прошлый год * Ктр. Конечно не нравится.
Один мой аккаунт в часном доме не выжигал, спокойно платит 70 грн имеет с газовым нормальное отношение и не парится по этому поводу.
Будет очень трудно - перейдет на дрова , пойдет напишет в газовое заяву (котлом не топлю, идите лесом) - будет ему транспортировка только до плиты.
Це аби поговорити.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Вів 24 бер, 2020 06:05
Flamingo написав: mephala написав:
. как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости.
Ага вы о хитрожопости расскажите тем старикам из моего села, которые лет двадцать пять назад сами копали траншеи и варили трубы чтобы в село быстрее газ пришел. Колхоз свою лепту тоже внес, закупая трубы и оплачивая проектно-сметную документацию, а вот облгаз только командовал, и тот не так и вот это не эдак. Пока не запустили и облгаз все принял на свой баланс. И при этом естественно никому ничего не компенсировал, никакие скидки не предоставлял, но забрал все как есть. Бесплатно. Со временем как не нужную порезали на металл угольную котельню - у нас же газ. А теперь из четырех квартир ютятся зимой чтобы сэкономить в одной. Благо эта зима была теплее прошлой. Представляете какие они наглыети хитрожопые.
Но самое смешное что чтобы вы там не говорили обе модели как разделенка так и единая цена газа и доставки имеют право на существование. И в мире существуют обе. И работают обе нормально. И только в ряде стран - таких как наша - используют переход с одной модели не для того чтобы стало лучше, а просто чтобы с народа тупо больше лупить денег. Главное вложить в голову части аленей мысль что так единственно правильно и по другому быть не может. И вперде! А народ у нас да - житрожопый. Особенно старики по селах. Это да. Только лично мне их почему-то жалко
. Кстати знаете как варили еду до этого в селе. Тоже на газе. Балонном. Такие 20 л балоны. Платишь в конторе и тебе балончик привозят. И знаете ни разу эта организация и не помышляла чтобы брать с сельчан плату за заряжаемые, но непокупаемые балоны с тех не многоэтажных домов кто зимой топили для обогрева углем и дровами и при этом готовили еду тоже на этих же печах. Соответсвенно балоны щимой не покупали. Странно почему они до такого не додумались
.
Все выхожу из дискуссии и торжественно обещаю больше тему газа не затрагивать. Смысла то все равно 0
простой вопрос-почему за транспортировку газа плати,а за электричество только по счетчику ?
никому не верю
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Додано: Вів 24 бер, 2020 08:05
Тот же вопрос и по воде.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:12
ruvex написав:
Потребитель в нашей стране это не клиент.
Ага, лох не мамонт- он не вымрет.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:44
omb написав: Flamingo написав:
В принципе логичный подход.
А как быть, если весь дом не потребил за месяц ни одного куба? Оператор транспортировки качал, за трубами следил - и ничего не получил, что ему делать?
Если никто не потреблял, то и никто не качал - это как давление в шине, если прокола (потребления) нет, то и качать не нужно! Это все бред от газовщиков. А травит газ - это отдельная услуга - обслуживание труб. И если травит в квартире, то счетчик крутит и потребление идет.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:48
mephala написав: Flamingo написав:
Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".
Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.
так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.
а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.
или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу?
ремонт трубы сейчас идет отдельно - третьим платежом, а про давление его не нужно качать, если нет потребления оно не исчезает в никуда.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:09
ol_zy
ну конечно не девается никуда - там же идеальная система, без трений и потерь
один раз качнул - и всю жизнь держится давление
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