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За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:09
ol_zy
ну конечно не девается никуда - там же идеальная система, без трений и потерь
один раз качнул - и всю жизнь держится давление
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:36
Наш Нефтегаз-Аферисты!! Только что принесли счета за газ. Хотят, чтобы заплатили им за ноябрь и за декабрь тоже! А в счете так невзначай, мелким шрифтом дописали "рекомендованый платеж". Ну Аферисты настоящие!
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