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За сам газ і його доставку
доведеться платити окремо

За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:09

ol_zy ну конечно не девается никуда - там же идеальная система, без трений и потерь :) один раз качнул - и всю жизнь держится давление
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:36

Наш Нефтегаз-Аферисты!! Только что принесли счета за газ. Хотят, чтобы заплатили им за ноябрь и за декабрь тоже! А в счете так невзначай, мелким шрифтом дописали "рекомендованый платеж". Ну Аферисты настоящие!
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:01

  Искатель написав:Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Вже протестують (мешканці Полтавщини, мабуть, особливо обурені тарифами на "доставку" газа, який видобувають у них в огородах).
У Полтавській області приблизно 300 осіб перекрили трасу через високий тариф на газ.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:23

  centurionus написав:
  Искатель написав:Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Вже протестують (мешканці Полтавщини, мабуть, особливо обурені тарифами на "доставку" газа, який видобувають у них в огородах).
У Полтавській області приблизно 300 осіб перекрили трасу через високий тариф на газ.

Водометами их. Размитинговались иш. Платить не хотят.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:25

  Zebra написав:
  centurionus написав:
  Искатель написав:Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Вже протестують (мешканці Полтавщини, мабуть, особливо обурені тарифами на "доставку" газа, який видобувають у них в огородах).
У Полтавській області приблизно 300 осіб перекрили трасу через високий тариф на газ.

Водометами их. Размитинговались иш. Платить не хотят.

Правильно: кінець епохи бідності - так кінець !
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