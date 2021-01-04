За сам газ і його доставку доведеться платити окремо

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:09
ol_zy ну конечно не девается никуда - там же идеальная система, без трений и потерь один раз качнул - и всю жизнь держится давление
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:36
Наш Нефтегаз-Аферисты!! Только что принесли счета за газ. Хотят, чтобы заплатили им за ноябрь и за декабрь тоже! А в счете так невзначай, мелким шрифтом дописали "рекомендованый платеж". Ну Аферисты настоящие!
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:01
Вже протестують (мешканці Полтавщини, мабуть, особливо обурені тарифами на "доставку" газа, який видобувають у них в огородах).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:23
Водометами их. Размитинговались иш. Платить не хотят.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:25
Правильно: кінець епохи бідності - так кінець !
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:49
В продовження теми здорожчання газу та електрики -
вода туда ж...
https://news.finance.ua/ua/news/-/48504 ... -z-sichnya
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:45
Да, похоже ещё в 2-3 раза поднять тарифы будет проблематично -
Но до июля как-то должны дотянуть на ± текущем курсе
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:49
піднімуть літом, якщо дуже пекти буде, то в апрелі-маю
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Додано: Вів 05 січ, 2021 02:48
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Додано: Вів 05 січ, 2021 09:30
Ну если керманычи все "проблемы и невзгоды" сваливают на вирус, птна, "мвф требует", "как в Европе", "мировой опыт" - то почему пересичные не могут пользоваться этими же аргументами?
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