За сам газ і його доставку доведеться платити окремо

Искатель написав: Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Вже протестують (мешканці Полтавщини, мабуть, особливо обурені тарифами на "доставку" газа, який видобувають у них в огородах).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell