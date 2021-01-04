|
|
|
За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:42
omb написав: Flamingo написав:
В принципе логичный подход.
А как быть, если весь дом не потребил за месяц ни одного куба? Оператор транспортировки качал, за трубами следил - и ничего не получил, что ему делать?
А как быть, если из-за плохой погоды в магазин почти никто не заходил, а продавщица стояла за прилавком, охранник стоял, работали холодильники и кондиционеры, аренда капала, - и тут Вы такой заходите за хлебушком, - а Вам выписывают счёт за целый день работы магазина, и "расчётные потери в сети"?
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13697
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7504 раз.
- Подякували: 3597 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:48
mephala написав: Flamingo написав:
Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".
Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.
так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.
а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.
или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу?
Рядом с моим домом есть магазин. Но там ассортимент не очень, цены высокие, товар залёживается. Я хожу в другой, подальше.
Но ведь этот магазин мне "обеспечивает доступ" к хлебушку, колбаске, и т.п. (пусть может немного черствым и заветреным) - так может мне платить абонплату, даже если туда не хожу?
Или наливайка под домом - я туда не хожу, но ведь она "обеспечивает мне доступ" - может заплатить и ей абонплату?
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13697
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7504 раз.
- Подякували: 3597 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:55
mephala написав:
просто удивляет когда люди говорят - стоимость транспортировки должна быть включена в стоимость газа и если я ничего не потребляю то ничего и платить не должен.
такая постановка вопроса больше на жлобство похожа. и желание за счет других быть умным.
газ отдельно. транспортировка отдельно.
за газ платите от объема. за подключение к ГРМ абонка.
все остальное от хитрожопости.
Если "магазин"-горгаз хочет продавать свой товар - то он должен обеспечить доставку товара в нужном количестве, складские запасы, доступ и простоту покупки для клиента, хранение товара, охрану, "работу с потерями" и т.д.
Не может, или не хочет, нет покупателей, и т.д. - ну можно заманить "акциями", "лояльностью" и т.п.
Нет? - Ну значит бузинес не попёр - закрывайтесь.
А это разделение на разные составляющие - мухлёж. Так можно и цену хлеба разделить на муку, газ, доставку и т.д.
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13697
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7504 раз.
- Подякували: 3597 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:59
V2 написав:
Читаю дискусію по газу - і дивуюсь.
Якийсь справжній стокгольмський синдром.
Вам через мутки підняли ціни, щоб фірташи і ко жили ще краще, а ви ще й це виправдовуєте!!!
До речі, рік назад обіцяли зниження тарифів та кінець епохи бідності. З 2-им для фірташів і ко питання вирішується, в т.ч. і такими схемами.
З 1-им щось не складається.
Хоча, "какая разница"?
Действительно.
Разницы нет.
Основа РАБ-тарифов, Роттердамов+, "абонплат" и т.п. была заложена давно.
Поэтому можно ещё "повысить коммуналку не на 75% как обещал, а на целых 100% !"
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13697
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7504 раз.
- Подякували: 3597 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|