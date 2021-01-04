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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / За сам газ і його доставку

доведеться платити окремо За сам газ і його доставку доведеться платити окремо + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 6789 Додано: Вів 05 січ, 2021 09:42 omb написав: Flamingo написав: В принципе логичный подход. В принципе логичный подход. А как быть, если весь дом не потребил за месяц ни одного куба? Оператор транспортировки качал, за трубами следил - и ничего не получил, что ему делать? А как быть, если весь дом не потребил за месяц ни одного куба? Оператор транспортировки качал, за трубами следил - и ничего не получил, что ему делать?

А как быть, если из-за плохой погоды в магазин почти никто не заходил, а продавщица стояла за прилавком, охранник стоял, работали холодильники и кондиционеры, аренда капала, - и тут Вы такой заходите за хлебушком, - а Вам выписывают счёт за целый день работы магазина, и "расчётные потери в сети"? А как быть, если из-за плохой погоды в магазин почти никто не заходил, а продавщица стояла за прилавком, охранник стоял, работали холодильники и кондиционеры, аренда капала, - и тут Вы такой заходите за хлебушком, - а Вам выписывают счёт за целый день работы магазина, и "расчётные потери в сети"? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13697 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7504 раз. Подякували: 3597 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 09:48 mephala написав: Flamingo написав: Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".

Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом. Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.



так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.

а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.

или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу? так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу?

Рядом с моим домом есть магазин. Но там ассортимент не очень, цены высокие, товар залёживается. Я хожу в другой, подальше.

Но ведь этот магазин мне "обеспечивает доступ" к хлебушку, колбаске, и т.п. (пусть может немного черствым и заветреным) - так может мне платить абонплату, даже если туда не хожу?

Или наливайка под домом - я туда не хожу, но ведь она "обеспечивает мне доступ" - может заплатить и ей абонплату? Рядом с моим домом есть магазин. Но там ассортимент не очень, цены высокие, товар залёживается. Я хожу в другой, подальше.Но ведь этот магазин мне "обеспечивает доступ" к хлебушку, колбаске, и т.п. (пусть может немного черствым и заветреным) - так может мне платить абонплату, даже если туда не хожу?Или наливайка под домом - я туда не хожу, но ведь она "обеспечивает мне доступ" - может заплатить и ей абонплату? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13697 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7504 раз. Подякували: 3597 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 09:55 mephala написав: просто удивляет когда люди говорят - стоимость транспортировки должна быть включена в стоимость газа и если я ничего не потребляю то ничего и платить не должен.

такая постановка вопроса больше на жлобство похожа. и желание за счет других быть умным.

газ отдельно. транспортировка отдельно.

за газ платите от объема. за подключение к ГРМ абонка.

все остальное от хитрожопости. просто удивляет когда люди говорят - стоимость транспортировки должна быть включена в стоимость газа и если я ничего не потребляю то ничего и платить не должен.такая постановка вопроса больше на жлобство похожа. и желание за счет других быть умным.газ отдельно. транспортировка отдельно.за газ платите от объема. за подключение к ГРМ абонка.все остальное от хитрожопости.

Если "магазин"-горгаз хочет продавать свой товар - то он должен обеспечить доставку товара в нужном количестве, складские запасы, доступ и простоту покупки для клиента, хранение товара, охрану, "работу с потерями" и т.д.

Не может, или не хочет, нет покупателей, и т.д. - ну можно заманить "акциями", "лояльностью" и т.п.

Нет? - Ну значит бузинес не попёр - закрывайтесь.



А это разделение на разные составляющие - мухлёж. Так можно и цену хлеба разделить на муку, газ, доставку и т.д. Если "магазин"-горгаз хочет продавать свой товар - то он должен обеспечить доставку товара в нужном количестве, складские запасы, доступ и простоту покупки для клиента, хранение товара, охрану, "работу с потерями" и т.д.Не может, или не хочет, нет покупателей, и т.д. - ну можно заманить "акциями", "лояльностью" и т.п.Нет? - Ну значит бузинес не попёр - закрывайтесь.А это разделение на разные составляющие - мухлёж. Так можно и цену хлеба разделить на муку, газ, доставку и т.д. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13697 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7504 раз. Подякували: 3597 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 09:59 V2 написав: Читаю дискусію по газу - і дивуюсь.

Якийсь справжній стокгольмський синдром.

Вам через мутки підняли ціни, щоб фірташи і ко жили ще краще, а ви ще й це виправдовуєте!!!



До речі, рік назад обіцяли зниження тарифів та кінець епохи бідності. З 2-им для фірташів і ко питання вирішується, в т.ч. і такими схемами.

З 1-им щось не складається.

Хоча, "какая разница"? Читаю дискусію по газу - і дивуюсь.Якийсь справжній стокгольмський синдром.Вам через мутки підняли ціни, щоб фірташи і ко жили ще краще, а ви ще й це виправдовуєте!!!До речі, рік назад обіцяли зниження тарифів та кінець епохи бідності. З 2-им для фірташів і ко питання вирішується, в т.ч. і такими схемами.З 1-им щось не складається.Хоча, "какая разница"?

Действительно.

Разницы нет.

Основа РАБ-тарифов, Роттердамов+, "абонплат" и т.п. была заложена давно.

Поэтому можно ещё "повысить коммуналку не на 75% как обещал, а на целых 100% !" Действительно.Разницы нет.Основа РАБ-тарифов, Роттердамов+, "абонплат" и т.п. была заложена давно.Поэтому можно ещё "повысить коммуналку не на 75% как обещал, а на целых 100% !" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13697 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7504 раз. Подякували: 3597 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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