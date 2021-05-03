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За сам газ і його доставку
доведеться платити окремо

За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:14

  zРадио написав:
  pesikot написав:оправдать незаконное увольнение Коболева Кабмином


Незаконное? Ты бредишь? Акционер - государство в лице Кабмина. У него есть законное право проводить любые кадровые изменения, не ограниченные вообще ничем. Это называется право собственности, один из главных столпов рыночной экономики!

Але хіба ми не для того ми імплементували корпоративне управління, щоб таких звільнень не було апріорі. Я не захищаю Коболєва. Стратегію збільшення газовидобутку він провалив повністю. А вона була. Тобто як управлінець по цьому напряму результату він не дав. Але ж і збитки від діяльності були і минулого року і позаминулого. тобто постійно. Просто від Нафтогазу забрали доходи від транзиту (3 млрд $) і ось у звіті з'явилась сума збитків 19 млрд. Це ж не підстава звільняти із порушенням процедури. Хочете звільнити, зверніться до наглядової ради, нехай дадуть оцінку. Для того ж їм гроші і платять. Але раз цього не роблять, то значить не все там так очевидно.
  pesikot написав:
  flyman написав: Чи далі дивитися на збитки Нафтохаза під еффективним менеджером.

При Порошенко НафтоГаз стал прибыльным
При Зеленском НафтоГаз стал убыточным, может проблема не в Коболеве, а в Зеленском ?
Муха, ты там вопрос провентилируй, как Фирташ стал намахивать Нафтогаз именно при Зеленском :)

flyman - збитки були і раніше.
pesikot - при всій повазі, отакі от "зашторені" як ви завжди несли і будуть нести шкоду нашій країні. І не має значення від кого ця "заштореність" (ОПЗЖ, Тимошенко, Порошенко, Зеленський і т.д). Має значення частота повторення Матнри: "А от при .... такого не було або було краще/гірше" та відсутність критичного мислення
А що до Фірташа - то якраз останні два роки його облгази пищать як миші від діяльності Нафтогазу. Якийсь ви троль чи що?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:27

  Realist написав:Але хіба ми не для того ми імплементували корпоративне управління, щоб таких звільнень не було апріорі
...
Хочете звільнити, зверніться до наглядової ради, нехай дадуть оцінку. Для того ж їм гроші і платять. Але раз цього не роблять, то значить не все там так очевидно.


Смена правления по решению акционеров не противоречит культуре, логике и регуляторике корпоративного управления. Противоречит ему отказ это сделать со стороны наблюдателей, обязанных действовать в интересах акционеров. Что и было допущено, мотивируя мажоритарного акционера вмешаться лично.

Представьте, что вы, собственник некоего имущества, делегировали, права управления им семейному совету, который их дальше переделегировал операционному управляющему. Когда результаты управления вас не удовлетворяют, вы вправе потребовать от семейного совета изменений, а если тот их отказывается проводить - вправе освободить и совет, и его протеже от этого тяжкого для них бремени
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:49

  zРадио написав:Незаконное? Ты бредишь? Акционер - государство в лице Кабмина. У него есть законное право проводить любые кадровые изменения, не ограниченные вообще ничем. Это называется право собственности, один из главных столпов рыночной экономики!

сейчас бредишь ты
Закон - это столп право собственности
По закону - только набсовет может менять главу нафтогаза

Но ты на закон кладешь прибор - это беззаконие.
И ты поддерживаешь беззаконие
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 07:22

  zРадио написав:Представьте, что вы, собственник некоего имущества, делегировали, права управления им семейному совету, который их дальше переделегировал операционному управляющему. Когда результаты управления вас не удовлетворяют, вы вправе потребовать от семейного совета изменений, а если тот их отказывается проводить - вправе освободить и совет, и его протеже от этого тяжкого для них бремени
А почему сразу после смещения совет назначается обратно в том же составе? Ведь он не оправдал высокое доверие главного акционера.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:26

  zРадио написав:Годовой тарифный план Нефтегаза увеличился на 68% - с 4,73 до 7,96 м3 за куб. Как вам?

Зображення

PS: адептам импортного паритета - на хабах нынче цены 2019-го года, а курс гривны с того времени ослаб в пределах 10%, а не на 50%...

чуть опоздал к дискуссии :lol:

так цена 4,73 - это цена 2020 года. Сами пишите, что на хабах цена 2019 года. так тогда и были такие цены.
Shaman
 
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