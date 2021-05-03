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доведеться платити окремо За сам газ і його доставку доведеться платити окремо + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 11121314 Додано: Сер 28 кві, 2021 20:14 zРадио написав: pesikot написав: оправдать незаконное увольнение Коболева Кабмином оправдать незаконное увольнение Коболева Кабмином



Незаконное? Ты бредишь? Акционер - государство в лице Кабмина. У него есть законное право проводить любые кадровые изменения, не ограниченные вообще ничем. Это называется право собственности, один из главных столпов рыночной экономики! Незаконное? Ты бредишь? Акционер - государство в лице Кабмина. У него есть законное право проводить любые кадровые изменения, не ограниченные вообще ничем. Это называется право собственности, один из главных столпов рыночной экономики!

Але хіба ми не для того ми імплементували корпоративне управління, щоб таких звільнень не було апріорі. Я не захищаю Коболєва. Стратегію збільшення газовидобутку він провалив повністю. А вона була. Тобто як управлінець по цьому напряму результату він не дав. Але ж і збитки від діяльності були і минулого року і позаминулого. тобто постійно. Просто від Нафтогазу забрали доходи від транзиту (3 млрд $) і ось у звіті з'явилась сума збитків 19 млрд. Це ж не підстава звільняти із порушенням процедури. Хочете звільнити, зверніться до наглядової ради, нехай дадуть оцінку. Для того ж їм гроші і платять. Але раз цього не роблять, то значить не все там так очевидно.

pesikot написав: flyman написав: Чи далі дивитися на збитки Нафтохаза під еффективним менеджером. Чи далі дивитися на збитки Нафтохаза під еффективним менеджером.

При Порошенко НафтоГаз стал прибыльным

При Зеленском НафтоГаз стал убыточным, может проблема не в Коболеве, а в Зеленском ?

Муха, ты там вопрос провентилируй, как Фирташ стал намахивать Нафтогаз именно при Зеленском При Порошенко НафтоГаз стал прибыльнымПри Зеленском НафтоГаз стал убыточным, может проблема не в Коболеве, а в Зеленском ?Муха, ты там вопрос провентилируй, как Фирташ стал намахивать Нафтогаз именно при Зеленском

flyman - збитки були і раніше.

pesikot - при всій повазі, отакі от "зашторені" як ви завжди несли і будуть нести шкоду нашій країні. І не має значення від кого ця "заштореність" (ОПЗЖ, Тимошенко, Порошенко, Зеленський і т.д). Має значення частота повторення Матнри: "А от при .... такого не було або було краще/гірше" та відсутність критичного мислення

А що до Фірташа - то якраз останні два роки його облгази пищать як миші від діяльності Нафтогазу. Якийсь ви троль чи що? Але хіба ми не для того ми імплементували корпоративне управління, щоб таких звільнень не було апріорі. Я не захищаю Коболєва. Стратегію збільшення газовидобутку він провалив повністю. А вона була. Тобто як управлінець по цьому напряму результату він не дав. Але ж і збитки від діяльності були і минулого року і позаминулого. тобто постійно. Просто від Нафтогазу забрали доходи від транзиту (3 млрд $) і ось у звіті з'явилась сума збитків 19 млрд. Це ж не підстава звільняти із порушенням процедури. Хочете звільнити, зверніться до наглядової ради, нехай дадуть оцінку. Для того ж їм гроші і платять. Але раз цього не роблять, то значить не все там так очевидно.flyman - збитки були і раніше.pesikot - при всій повазі, отакі от "зашторені" як ви завжди несли і будуть нести шкоду нашій країні. І не має значення від кого ця "заштореність" (ОПЗЖ, Тимошенко, Порошенко, Зеленський і т.д). Має значення частота повторення Матнри: "А от при .... такого не було або було краще/гірше"А що до Фірташа - то якраз останні два роки його облгази пищать як миші від діяльності Нафтогазу. Якийсь ви троль чи що? Realist Повідомлень: 1090 З нами з: 23.01.09 Подякував: 1083 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 кві, 2021 20:27 Realist написав: Але хіба ми не для того ми імплементували корпоративне управління, щоб таких звільнень не було апріорі

...

Хочете звільнити, зверніться до наглядової ради, нехай дадуть оцінку. Для того ж їм гроші і платять. Але раз цього не роблять, то значить не все там так очевидно.

Але хіба ми не для того ми імплементували корпоративне управління, щоб таких звільнень не було апріорі...Хочете звільнити, зверніться до наглядової ради, нехай дадуть оцінку. Для того ж їм гроші і платять. Але раз цього не роблять, то значить не все там так очевидно.



Смена правления по решению акционеров не противоречит культуре, логике и регуляторике корпоративного управления. Противоречит ему отказ это сделать со стороны наблюдателей, обязанных действовать в интересах акционеров. Что и было допущено, мотивируя мажоритарного акционера вмешаться лично.



Представьте, что вы, собственник некоего имущества, делегировали, права управления им семейному совету, который их дальше переделегировал операционному управляющему. Когда результаты управления вас не удовлетворяют, вы вправе потребовать от семейного совета изменений, а если тот их отказывается проводить - вправе освободить и совет, и его протеже от этого тяжкого для них бремени Смена правления по решению акционеров не противоречит культуре, логике и регуляторике корпоративного управления. Противоречит ему отказ это сделать со стороны наблюдателей, обязанных действовать в интересах акционеров. Что и было допущено, мотивируя мажоритарного акционера вмешаться лично.Представьте, что вы, собственник некоего имущества, делегировали, права управления им семейному совету, который их дальше переделегировал операционному управляющему. Когда результаты управления вас не удовлетворяют, вы вправе потребовать от семейного совета изменений, а если тот их отказывается проводить - вправе освободить и совет, и его протеже от этого тяжкого для них бремени zРадио

Повідомлень: 9891 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2110 раз. Подякували: 4590 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 кві, 2021 20:49 zРадио написав: Незаконное? Ты бредишь? Акционер - государство в лице Кабмина. У него есть законное право проводить любые кадровые изменения, не ограниченные вообще ничем. Это называется право собственности, один из главных столпов рыночной экономики! Незаконное? Ты бредишь? Акционер - государство в лице Кабмина. У него есть законное право проводить любые кадровые изменения, не ограниченные вообще ничем. Это называется право собственности, один из главных столпов рыночной экономики!

сейчас бредишь ты

Закон - это столп право собственности

По закону - только набсовет может менять главу нафтогаза



Но ты на закон кладешь прибор - это беззаконие.

И ты поддерживаешь беззаконие сейчас бредишь тыЗакон - это столп право собственностиПо закону - только набсовет может менять главу нафтогазаНо ты на закон кладешь прибор - это беззаконие.И ты поддерживаешь беззаконие pesikot

Повідомлень: 5837 З нами з: 31.08.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 1133 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 кві, 2021 07:22 zРадио написав: Представьте, что вы, собственник некоего имущества, делегировали, права управления им семейному совету, который их дальше переделегировал операционному управляющему. Когда результаты управления вас не удовлетворяют, вы вправе потребовать от семейного совета изменений, а если тот их отказывается проводить - вправе освободить и совет, и его протеже от этого тяжкого для них бремени Представьте, что вы, собственник некоего имущества, делегировали, права управления им семейному совету, который их дальше переделегировал операционному управляющему. Когда результаты управления вас не удовлетворяют, вы вправе потребовать от семейного совета изменений, а если тот их отказывается проводить - вправе освободить и совет, и его протеже от этого тяжкого для них бремени А почему сразу после смещения совет назначается обратно в том же составе? Ведь он не оправдал высокое доверие главного акционера. А почему сразу после смещения совет назначается обратно в том же составе? Ведь он не оправдал высокое доверие главного акционера. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 3994 З нами з: 06.08.19 Подякував: 899 раз. Подякували: 583 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 тра, 2021 10:26 zРадио написав: Годовой тарифный план Нефтегаза увеличился на 68% - с 4,73 до 7,96 м3 за куб. Как вам?







PS: адептам импортного паритета - на хабах нынче цены 2019-го года, а курс гривны с того времени ослаб в пределах 10%, а не на 50%... Годовой тарифный план Нефтегаза увеличился на 68% - с 4,73 до 7,96 м3 за куб. Как вам?PS: адептам импортного паритета - на хабах нынче цены 2019-го года, а курс гривны с того времени ослаб в пределах 10%, а не на 50%...

чуть опоздал к дискуссии



так цена 4,73 - это цена 2020 года. Сами пишите, что на хабах цена 2019 года. так тогда и были такие цены. чуть опоздал к дискуссиитак цена 4,73 - это цена 2020 года. Сами пишите, что на хабах цена 2019 года. так тогда и были такие цены. Shaman Повідомлень: 886 З нами з: 29.09.19 Подякував: 96 раз. Подякували: 201 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 11121314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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