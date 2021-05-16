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За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 17 тра, 2021 11:59
yuri_m написав: sequence написав:
Вопрос стоит исключительно в том, что сильно усложняется бухгалтерия домохозяйства и вводятся дополнительный "суперналог", назовем его старым добрым "бери или плати". Хотя любой из поставщиков может элементарно "раскидать" доставку в цену продукта.
Так можно далеко зайти и ввести абонплату за все подряд, а ты только успевай за все кашлять.
"С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать."
Вот поэтому многие и отрезали газ в частных домах, переведя отопление на твердое топливо или электричество. Особенно если "труба" до дома очень длинная. Там за доставку тариф сравним почти со стоимостью самого газа! Да еще и платить каждый месяц за доставку. Проще на твердом топливе котел установить или на электро перейти. А вообще эту фишку, как срубить денег по легкому, монополисты конечно лихо придумали! Вложений почти ноль - а прибыль капает немалая регулярно. Люди сами трубы газовые проложили, и 15-20 лет их вообще никто смотреть не будет, не говоря уже про обслуживание и ремонт - но плати стабильно за обслуживание, как будто там каждый месяц их откапывают, протирают тряпочкой, и снова закапывают. Клондайк прямо!
Следующая итерация - налог на землю
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:19
sequence написав:
что сильно усложняется бухгалтерия домохозяйства
Ничего она не усложняется. К тому же в 95% украинских домохозяйств вообще не ведётся какая-либо бухгалтерия. Я тут жену и родителей уже годы пытаюсь уговорить оптимизировать расходы - и впустую. А в этих 95% люди вообще не подозревают что можно за что-то платить меньше или даже получать возврат.
sequence написав:
вводятся дополнительный "суперналог"
Это не суперналог, это простая и прямая цифра за содержание инфраструктуры. Вот когда эту цифру включают в цену разовой операции - вот как раз там это получается суперналог потому что перенос непрямых затрат всегда делается с запасом, и при частом потреблении потребитель существено переплачивает.
Ну и я хотел бы попросить не кидаться громкими словами, в часности не называть налогом то что налогом не являяется. Почем налог на кровяную колбасу и петрушку на ближайшем базаре?
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:31
vitaliy_berdinskikh написав:
.. не кидаться громкими словами, в часности не называть налогом то что налогом не являяется. Почем налог на кровяную колбасу и петрушку на ближайшем базаре?
встречный вопрос - какой тариф на доставку петрушки и колбасни на рынок и в Ашан?
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:33
sequence написав: vitaliy_berdinskikh написав:
.. не кидаться громкими словами, в часности не называть налогом то что налогом не являяется. Почем налог на кровяную колбасу и петрушку на ближайшем базаре?
встречный вопрос - какой тариф на доставку петрушки и колбасни на рынок и в Ашан?
Почему встречный
? Встречный по отношению к чему?
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:42
juristkostya написав: Zebra написав:
Естественная монополия подразумевает контроль ценообразования, а не вовлечение потребителей во внутренние вопросы и технические монополии и разделение тягот бытия.
естественная монополия подразумевает, что тариф должен максимально соответствовать характеру и объёму потребляемой услуги. Введение двуставочного тарифа в ряде случаях вполне уместно и отвечает в первую очередь интересам абонента.
Введение двуставочного тарифа, навязывание всяких абонплат, обязательных платежей есть злоупотребление монополией. Прикрываться всякими понятиями обязательности, заинтересованности абонентов в естественной монополии, обязанности содержать естественных монополистов, поклоняться им, боготворить и все такое - абсурд и манипуляция.
Есть спрос на газ, значит должна формироваться цена на основе себестоимости и наценки, затрат там всяких. Спрос на газ непрерывный и прогнозируемый процесс, бизнес должен это все учитывать и планировать.
Разделение платы за товар на множество платежек - плохая тенденция с целью выжать побольше бабла злоупотребляя положением.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 13:40
ukrprom2014 написав: greenozon написав:
За оплату комунальних послуг ми не беремо комісію
Сейчас желающим оплатить коммуналку надо премию давать.
А вы не платите? Значит - вор.
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