За сам газ і його доставку доведеться платити окремо

Додано: Пон 17 тра, 2021 12:19

sequence написав: что сильно усложняется бухгалтерия домохозяйства что сильно усложняется бухгалтерия домохозяйства

sequence написав: вводятся дополнительный "суперналог" вводятся дополнительный "суперналог"

Ничего она не усложняется. К тому же в 95% украинских домохозяйств вообще не ведётся какая-либо бухгалтерия. Я тут жену и родителей уже годы пытаюсь уговорить оптимизировать расходы - и впустую. А в этих 95% люди вообще не подозревают что можно за что-то платить меньше или даже получать возврат.Это не суперналог, это простая и прямая цифра за содержание инфраструктуры. Вот когда эту цифру включают в цену разовой операции - вот как раз там это получается суперналог потому что перенос непрямых затрат всегда делается с запасом, и при частом потреблении потребитель существено переплачивает.Ну и я хотел бы попросить не кидаться громкими словами, в часности не называть налогом то что налогом не являяется. Почем налог на кровяную колбасу и петрушку на ближайшем базаре?