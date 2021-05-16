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За сам газ і його доставку
доведеться платити окремо

За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:20

Re: За сам газ і його доставку доведеться платити окремо

vitaliian написав:...

У провайдеров тоже абонка, но если я перестану платить меня в минус не загонят, просто отключат интернет, у них даже услуга такая есть "пауза". Потому что конкуренция, загонят в минус я сразу уйду к другому провайдеру. Это рынок.

Смотря какой провайдер - вега Ахметки как и газ - загоняет в минус
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:53

Re: За сам газ і його доставку доведеться платити окремо

Схема одна https://bihus.info/bihus-info-zyasuvaly ... oblenergo/
GALeon
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Повідомлень: 229
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  #<1 ... 18192021
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