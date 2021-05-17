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За сам газ і його доставку
доведеться платити окремо

За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:53

Re: За сам газ і його доставку доведеться платити окремо

Схема одна https://bihus.info/bihus-info-zyasuvaly ... oblenergo/
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:14

  Zebra написав:
  Starikan написав:
  greenozon написав:За оплату комунальних послуг ми не беремо комісію
Сейчас желающим оплатить коммуналку надо премию давать.
  ukrprom2014 написав:А вы не платите? Значит - вор.

Я завтра вам в квартиру занесу мешок картошки и пришлю по почте счет. Если не заплатите - вор.

не так - я вам выставлю счет за доставку 10кг кортошки, а купите или нет - это ваши проблемы. Если купите более 10кг, то я вам счет увеличу. При этом я размещу у себя на сайте договор, что если вы покупали когда-то картошку или хоть раз мне платили 1 грн (не волнуйтесь я сам заплачу 1грн от вашего имени), то значит вы согласны с моим договором (который я могу как угодно и когда угодно поменять и не уведомлять вас об этом)
ol_zy
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  #<1 ... 18192021
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