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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:53
Re: За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
Додано: Пон 17 тра, 2021 22:14
не так - я вам выставлю счет за доставку 10кг кортошки, а купите или нет - это ваши проблемы. Если купите более 10кг, то я вам счет увеличу. При этом я размещу у себя на сайте договор, что если вы покупали когда-то картошку или хоть раз мне платили 1 грн (не волнуйтесь я сам заплачу 1грн от вашего имени), то значит вы согласны с моим договором (который я могу как угодно и когда угодно поменять и не уведомлять вас об этом)
Додано: Чет 08 лип, 2021 07:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щодо ціни на газ.
Чому не виконується ст.13 Конституції ? Все просто - собівартість внутрішнього видобутку ( якого вистачає на потреби населення) + інвест.складова = до 100 дол./тис. куб. М. Ахметови з Пінчуками нехай купляють де хочуть і по чому хочуть. Або виконуйте основний Закон або міняйте Конституцію. Що не так, чому на цьому не акцентують увагу? ( я- не комуніст, я-бандеровець )
Востаннє редагувалось alex10 в Чет 08 лип, 2021 08:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 лип, 2021 08:39
Это миф для юлиного электората, не учитывающий расход газа на электричество и отопление.
ЗЫ. А вообще с свое время покойный ДС наложил мораторий на обсуждение цены газа
Додано: Чет 08 лип, 2021 09:54
Дякую, не знав, що не враховується опалення. Підкажіть, будь ласка, де можна подивитись витрати газу на потреби населення в 2020 р. і питому вагу використання ел/енергії населенням від загальної кількості її виробництва.
Додано: Чет 08 лип, 2021 09:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:05
Вообще то газа внутренней добычи и на отопление хватает. Или вы думаете, что добыча 20 млрд кубов подогревая чайник выжигается?
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