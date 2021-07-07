RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
За сам газ і його доставку
доведеться платити окремо

За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:53

Re: За сам газ і його доставку доведеться платити окремо

Схема одна https://bihus.info/bihus-info-zyasuvaly ... oblenergo/
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 255
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:14

  Zebra написав:
  Starikan написав:
  greenozon написав:За оплату комунальних послуг ми не беремо комісію
Сейчас желающим оплатить коммуналку надо премию давать.
  ukrprom2014 написав:А вы не платите? Значит - вор.

Я завтра вам в квартиру занесу мешок картошки и пришлю по почте счет. Если не заплатите - вор.

не так - я вам выставлю счет за доставку 10кг кортошки, а купите или нет - это ваши проблемы. Если купите более 10кг, то я вам счет увеличу. При этом я размещу у себя на сайте договор, что если вы покупали когда-то картошку или хоть раз мне платили 1 грн (не волнуйтесь я сам заплачу 1грн от вашего имени), то значит вы согласны с моим договором (который я могу как угодно и когда угодно поменять и не уведомлять вас об этом)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6886
З нами з: 20.01.15
Подякував: 411 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щодо ціни на газ.
Чому не виконується ст.13 Конституції ? Все просто - собівартість внутрішнього видобутку ( якого вистачає на потреби населення) + інвест.складова = до 100 дол./тис. куб. М. Ахметови з Пінчуками нехай купляють де хочуть і по чому хочуть. Або виконуйте основний Закон або міняйте Конституцію. Що не так, чому на цьому не акцентують увагу? ( я- не комуніст, я-бандеровець :) )
Востаннє редагувалось alex10 в Чет 08 лип, 2021 08:07, всього редагувалось 1 раз.
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10019
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2625 раз.
Подякували: 2033 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:39

  alex10 написав:Щодо ціни на газ.
Чому не виконується ст.13 Конституції ? Все просто - собівартість внутрішнього видобутку ( якого вистачає на потреби населення)...

Это миф для юлиного электората, не учитывающий расход газа на электричество и отопление.
ЗЫ. А вообще с свое время покойный ДС наложил мораторий на обсуждение цены газа 8)
Starikan
2
 
Повідомлень: 18194
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:54

  Starikan написав:
  alex10 написав:Щодо ціни на газ.
Чому не виконується ст.13 Конституції ? Все просто - собівартість внутрішнього видобутку ( якого вистачає на потреби населення)...

Это миф для юлиного электората, не учитывающий расход газа на электричество и отопление.
ЗЫ. А вообще с свое время покойный ДС наложил мораторий на обсуждение цены газа 8)

Дякую, не знав, що не враховується опалення. Підкажіть, будь ласка, де можна подивитись витрати газу на потреби населення в 2020 р. і питому вагу використання ел/енергії населенням від загальної кількості її виробництва.
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10019
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2625 раз.
Подякували: 2033 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Підкажіть, будь ласка, де можна подивитись витрати газу на потреби населення в 2020 р
Легше ніж засмічувати ці сторінки ,це саме запитання набрати в гуглі
Зображення
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24603
З нами з: 15.01.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 2636 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:05

  Starikan написав:
  alex10 написав:Щодо ціни на газ.
Чому не виконується ст.13 Конституції ? Все просто - собівартість внутрішнього видобутку ( якого вистачає на потреби населення)...

Это миф для юлиного электората, не учитывающий расход газа на электричество и отопление.
ЗЫ. А вообще с свое время покойный ДС наложил мораторий на обсуждение цены газа 8)

Вообще то газа внутренней добычи и на отопление хватает. Или вы думаете, что добыча 20 млрд кубов подогревая чайник выжигается?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10173
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (217)
08.07.2021 11:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.