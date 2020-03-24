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Податкові спрощення бізнесу у зв’язку з коронавірусом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:59
Пропонуємо до обговорення:
Ухвалений Верховною Радою закон про запровадження податкових та інших спрощень для бізнесу у зв’язку із запровадженням карантину та економічною кризою, коштуватиме бюджету близько 10 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Податкові спрощення бізнесу у зв’язку з коронавірусом коштуватимуть державі 10 млрд грн - Офіс президента
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:59
ФЛП или частное лицо взявшее банковский кредит и потерявшее работу или мелкий бизнес в связи с требованиями правительства - все равно обязано платить начисленные проценты банком. единственно это возможно будет сделать не в срок . но по окончанию карантина эти проценты будут уплачены . а как же каникулы? так как в державе объявлен форс-мажор то если нет дохода то и банк не должен начислять % с учетом ситуации в стране . А выходит что правительство принимает решения - избирательно . А в общем - все как всегда .
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kogut4433
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