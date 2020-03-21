RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У США представили витривалий
смарт-годинник (фото)

У США представили витривалий смарт-годинник (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:30

У США представили витривалий смарт-годинник (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Timex представила свій перший “розумний” годинник Timex Ironman R300 GPS.

Дивися повний текст У США представили витривалий смарт-годинник (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94242
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:30

120 баксов на сайте и прибавьте еще за пересылку из США к нам. Выходит круглая сумма. Если уже хочется защищенную модель, тот же Jet можно взять. У них SW-3 от воды и пыли защищена и работает 12 месяцев без подзарядки, а не каких-то 25 дней.
or_midnight
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У UAZ Hunter тепер є експедиційна версія (фото)
R2 » Нед 22 бер, 2020 12:42
2 212
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 12:18
ruslan42212
У Мережі показали VW Amarok другого покоління (фото)
R2 » Пон 23 бер, 2020 13:04
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 13:04
m u k
Chevrolet підготувала конкурента Renault Captur (фото)
R2 » Суб 21 бер, 2020 14:54
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 14:54
ladacobaca

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16488)
25.03.2020 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron