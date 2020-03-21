Американська компанія Timex представила свій перший “розумний” годинник Timex Ironman R300 GPS.
Дивися повний текст У США представили витривалий смарт-годинник (фото).
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:30
У США представили витривалий смарт-годинник (фото)
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Дивися повний текст У США представили витривалий смарт-годинник (фото).
Додано: Сер 25 бер, 2020 12:30
120 баксов на сайте и прибавьте еще за пересылку из США к нам. Выходит круглая сумма. Если уже хочется защищенную модель, тот же Jet можно взять. У них SW-3 от воды и пыли защищена и работает 12 месяцев без подзарядки, а не каких-то 25 дней.
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