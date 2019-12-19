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АМКУ зафіксував у деяких
регіонах підвищення цін на...

АМКУ зафіксував у деяких регіонах підвищення цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:14

АМКУ зафіксував у деяких регіонах підвищення цін на...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет зафіксував зростання роздрібних цін у деяких регіонах: гречана крупа подорожчала більше ніж на 50%, майже на 60% подорожчала картопля.

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