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Понад 150 теплокомуненерго перерахували плату за...
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:28
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 17.03.2020, за даними обласних та Київської міської державних адміністрацій, в Україні перерахунок розміру плати за теплову енергію та відповідні комунальні послуги для населення за лютий 2020 року проведено 152 підприємствами теплопостачання.
Дивися повний текст Понад 150 теплокомуненерго перерахували плату за опалення за лютий
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:28
Як і прогнозувалося, теплокомуненерно послали і Шмига́ля.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
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