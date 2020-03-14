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Понад 150 теплокомуненерго
перерахували плату за...

Понад 150 теплокомуненерго перерахували плату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:28

Понад 150 теплокомуненерго перерахували плату за...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 17.03.2020, за даними обласних та Київської міської державних адміністрацій, в Україні перерахунок розміру плати за теплову енергію та відповідні комунальні послуги для населення за лютий 2020 року проведено 152 підприємствами теплопостачання.

Дивися повний текст Понад 150 теплокомуненерго перерахували плату за опалення за лютий.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:28

Як і прогнозувалося, теплокомуненерно послали і Шмига́ля.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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