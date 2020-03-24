Кабінет міністрів України продовжив карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Дивися повний текст Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:30
Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу (інфографіка).
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:56
Re: Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з...
А у нас хватит ледяных катков на морги? Ну как в Мадриде? Такой сценарий я как вижу вам больше по душе... сначала орать против карантина - потом когда удасться сорвать карантин и получим кучу трупов - орать - давай менять власть, не справилась...если и тут получиться то можно воровать и все свалить на "папередников"...То есть ради смены места у кормушки и возможности заняться распилом бюджета готовы убить тысячи Украинцев? Я правильно понял?
Востаннє редагувалось Джон в Сер 25 бер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:57
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:02
вы видео этого гражданина переведите на итальянский и дайте посмотреть жителям Бергамо например..
PS конечно барыги наживаются на ситуации.. конечно экономике это все в минус.. но так везде во всех странах кроме Московии и Беларуси.. там короновируса эпидемии нет там это скрепы и лишняя хромосома).
Додано: Сер 25 бер, 2020 19:34
карантин
Ковид-19 распространяется очень быстро, и захватывает огромное количество людей в одночасье.
И когда одновременно заболевают десятки тысяч людей, медицина просто не способна оказать всем помощь. Тупо не хватит медиков и оборудования. Люди умирают от того, что им не оказывают медицинскую помощь. Они задыхаются, потому что не хватает аппаратов ИВЛ. Это страшная смерть. Человек в сознании, но дышать не может.
Поэтому и вводится строжайший карантин, чтобы приостановить лавинообразный процесс, и растянуть эпидемию во времени. Тогда количество заболевших будет соизмеримо в возможностями медицины, все смогут получить медицинскую помощь, и, как результат, смертность будет минимальная.
Саму эпидемию уже не остановить. Она прокатится по миру неизбежно. Но, карантин сохранит жизнь очень большому количеству людей.
Сейчас речь идёт о жизни, а не экономике. Когда горит дом, то никто не думает о спасении трусов из гардероба, а спасают свою жизнь.
Действия власти по карантину правильные, а вот завозить сюда турыстов без обсервации - это провал и преступление.
Додано: Сер 25 бер, 2020 19:41
фоторобот у всех будет одинаков
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:15
"лечение проблемы не может быть худше по последствиям, чем собственно сама проблема" - Трамп...
|