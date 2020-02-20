Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Пекін у приховуванні від світу важливої інформації про спалах епідемії COVID-19.
Дивися повний текст Помпео звинуватив Китай в приховуванні інформації про коронавірус.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 15:33
Помпео звинуватив Китай в приховуванні інформації про...
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Дивися повний текст Помпео звинуватив Китай в приховуванні інформації про коронавірус.
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:33
Ох уж эти комюнысты. Сново виноваты не поделились. Да берите пользуйтесь корону с вирусом.
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