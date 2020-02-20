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Помпео звинуватив Китай в
приховуванні інформації про...

Помпео звинуватив Китай в приховуванні інформації про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:33

Помпео звинуватив Китай в приховуванні інформації про...

Пропонуємо до обговорення:
Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Пекін у приховуванні від світу важливої інформації про спалах епідемії COVID-19.

Дивися повний текст Помпео звинуватив Китай в приховуванні інформації про коронавірус.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:33

Ох уж эти комюнысты. Сново виноваты не поделились. Да берите пользуйтесь корону с вирусом.
poveliteldiana1
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