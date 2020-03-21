RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Медики розповіли, як
дезінфікувати смартфон

Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:13

Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон

Пропонуємо до обговорення:
Для знезараження телефону найкраще використовувати звичайне мило і воду. Вся справа в тому, що абразивні засоби можуть пошкодити верхніх шар пристрою.

Дивися повний текст Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94246
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:21

Re: Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон

выключить его и жить
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4044
З нами з: 03.12.14
Подякував: 542 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Державній службі розповіли про виплати безробітним під...
R2 » П'ят 20 бер, 2020 10:25
3 217
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 15:34
gogol15
В Нацполіції розповіли, що робити, якщо звільнили "через...
R2 » Суб 21 бер, 2020 22:42
3 360
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 05:13
vikrudenko
У Київводоканалі розповіли, як повірити лічильники і... 1, 2
R2 » Суб 21 бер, 2020 18:32
16 1207
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2020 23:56
hxbbgaf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Львів (220)
25.03.2020 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.