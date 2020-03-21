Для знезараження телефону найкраще використовувати звичайне мило і воду. Вся справа в тому, що абразивні засоби можуть пошкодити верхніх шар пристрою.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 16:13
Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон
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Дивися повний текст Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон.
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:21
Re: Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон
выключить его и жить
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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