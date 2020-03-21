Для знезараження телефону найкраще використовувати звичайне мило і воду. Вся справа в тому, що абразивні засоби можуть пошкодити верхніх шар пристрою.
Дивися повний текст Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 16:13
Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон
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Дивися повний текст Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон.
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:13
"Приготуйте розчин для очищення: 60% води і 40% спирту. Цим засобом можна обробити поверхні, а потім витерти сухою тканиною." -- Вийде розчин концентрацією 38%. Ви ж самі вище пишете, що концентрації, як в горілці недостатньо...
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:21
Re: Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон
выключить его и жить
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:34
Для этой цели есть антибактериальные влажные салфетки, продающиеся в любом супермаркете. Но злоупотреблять ими не надо, особенно по камере, оставляют липкий налёт.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:30
Да, так бывает , когда освоен только копи-паст, а в гугл "забанили"
Нужно понимать, что обыкновенной водкой дезинфицировать смартфон... бессмысленно, так как крепость жидкости должна быть не меньше 60%, а в водке всего 40%.
...
Приготовьте раствор для очистки: 60% воды и 40% спирта. Этим средством можно обработать поверхности, а затем вытереть сухой тканью.
На самом деле, ответы дяди гоги на вопрос этот сразу же выдают вот что: результаты исследования показали, что спиртовые растворы эффективны для инактивации вируса через 30 секунд при минимальной финальной концентрации этанола или изопропанола в 30%
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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