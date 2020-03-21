Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон

Додано: Сер 25 бер, 2020 18:34

Для этой цели есть антибактериальные влажные салфетки, продающиеся в любом супермаркете. Но злоупотреблять ими не надо, особенно по камере, оставляют липкий налёт.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.