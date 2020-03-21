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Медики розповіли, як
дезінфікувати смартфон

Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:13

Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон

Пропонуємо до обговорення:
Для знезараження телефону найкраще використовувати звичайне мило і воду. Вся справа в тому, що абразивні засоби можуть пошкодити верхніх шар пристрою.

Дивися повний текст Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:13

"Приготуйте розчин для очищення: 60% води і 40% спирту. Цим засобом можна обробити поверхні, а потім витерти сухою тканиною." -- Вийде розчин концентрацією 38%. Ви ж самі вище пишете, що концентрації, як в горілці недостатньо...
stetsenko96
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:21

Re: Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон

выключить его и жить
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:34

Для этой цели есть антибактериальные влажные салфетки, продающиеся в любом супермаркете. Но злоупотреблять ими не надо, особенно по камере, оставляют липкий налёт.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:30

  stetsenko96 написав:"Приготуйте розчин для очищення: 60% води і 40% спирту. Цим засобом можна обробити поверхні, а потім витерти сухою тканиною." -- Вийде розчин концентрацією 38%. Ви ж самі вище пишете, що концентрації, як в горілці недостатньо...


Да, так бывает :wink: , когда освоен только копи-паст, а в гугл "забанили" 8)

Нужно понимать, что обыкновенной водкой дезинфицировать смартфон... бессмысленно, так как крепость жидкости должна быть не меньше 60%, а в водке всего 40%.
...
Приготовьте раствор для очистки: 60% воды и 40% спирта. Этим средством можно обработать поверхности, а затем вытереть сухой тканью.

На самом деле, ответы дяди гоги на вопрос этот сразу же выдают вот что: результаты исследования показали, что спиртовые растворы эффективны для инактивации вируса через 30 секунд при минимальной финальной концентрации этанола или изопропанола в 30% https://ria.ru/20200319/1568830297.html (понимаю, ресурс так себе, но опустим политику)
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:53

Гораздо проще общаться через смарт часы, а телефон вообще не доставать из кармана. Потом дома ватным диском и капелькой спирта протер экран часов- и всё!
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