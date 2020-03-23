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Представник України в МВФ дав перелік наслідків дефолту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:53
Пропонуємо до обговорення:
У разі дефолту Україну чекають девальвація, інфляція, порожні магазини і набіги на банки.
Дивися повний текст Представник України в МВФ дав перелік наслідків дефолту
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