У разі дефолту Україну чекають девальвація, інфляція, порожні магазини і набіги на банки.
Дивися повний текст Представник України в МВФ дав перелік наслідків дефолту.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 16:53
Представник України в МВФ дав перелік наслідків дефолту
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Дивися повний текст Представник України в МВФ дав перелік наслідків дефолту.
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