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Представник України в МВФ дав
перелік наслідків дефолту

Представник України в МВФ дав перелік наслідків дефолту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:53

Представник України в МВФ дав перелік наслідків дефолту

Пропонуємо до обговорення:
У разі дефолту Україну чекають девальвація, інфляція, порожні магазини і набіги на банки.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:51

Ну так спишите 50-70% долга...
Знали же что вор...ам одалживали.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:17

  anton_gms написав:Ну так спишите 50-70% долга...
Знали же что вор...ам одалживали.

1. При капитализме никто и никому ничего не списует.
2. Одалживали не ворам, а стране Украина.
3. В Украине воров нет, есть реформаторы.
4. Что сеяли, то теперь и пожинайте.
optyma33
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