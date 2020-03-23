У разі дефолту Україну чекають девальвація, інфляція, порожні магазини і набіги на банки.
Дивися повний текст Представник України в МВФ дав перелік наслідків дефолту.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 16:53
Представник України в МВФ дав перелік наслідків дефолту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Представник України в МВФ дав перелік наслідків дефолту.
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:32
Re: Представник України в МВФ дав перелік наслідків дефолту
У разі співпраці з МВФ Україну чекають девальвація, інфляція, порожні магазини і набіги на банки.
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