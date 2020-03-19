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Коронакриза: німецький
бізнес штурмує держбанки

Коронакриза: німецький бізнес штурмує держбанки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:38

Коронакриза: німецький бізнес штурмує держбанки

Пропонуємо до обговорення:
Зважаючи на загрозу банкрутства для багатьох компаній в Німеччині рятувальним кругом стала обіцяна фінансова допомога уряду. Третій день вони штурмують держбанки в надії отримати кошти.

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R2
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Финансовая помошь или кредит ? давайте отделять одно от другого
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