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Кредитні канікули отримає не весь український бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:54
Пропонуємо до обговорення:
Кредитні канікули – для тих українців і бізнесу, які реально постраждали від зупинки бізнесу.
Дивися повний текст Кредитні канікули отримає не весь український бізнес
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R2
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Додано: Сер 25 бер, 2020 18:54
Нужно ввести каникулы на погашение кредитных карт.
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vvp5572
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Додано: Сер 25 бер, 2020 19:04
vvp5572 написав:
Нужно ввести каникулы на погашение кредитных карт.
Оплачивать это кто будет?
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Faceless
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