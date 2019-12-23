По всій території України падає попит на пальне.
Дивися повний текст Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:00
Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн
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Дивися повний текст Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн.
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:14
Законные пусть все работают и платят налоги, бензин должен дешеветь и товары тоже, запретить подымать цены на продукты и наказывать спекулянтов, временщиков и мародеров. Курс доллара стабилизировать, его цена 24 грн. Предприятим сх закупить топливо на посевную,
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