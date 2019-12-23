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Малі АЗС закриються, а
бензин подешевшає - Куюн

Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:00

Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн

Пропонуємо до обговорення:
По всій території України падає попит на пальне.

Дивися повний текст Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:14

Законные пусть все работают и платят налоги, бензин должен дешеветь и товары тоже, запретить подымать цены на продукты и наказывать спекулянтов, временщиков и мародеров. Курс доллара стабилизировать, его цена 24 грн. Предприятим сх закупить топливо на посевную,
bklochok
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:01

bklochok Владимир Александрович, Вы?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 03:27

чет не помню чтоб в 90х или 2008 дешевело топливо
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 07:49

Бензин тільки подорожчає, або в кращому випадку, залишиться на тому рівні. Тому що зменшиться споживання, а витрати залишаться.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:54

Ну что, Куюн и товарищи мечтатели, кто готов спорить на деньги, что бензин подорожает (моя ставка) или бензин подешевеет (ваша ставка)?
bklochok - "фантазер, ты меня называла...", - курс 24, рост экономики Украины, возвращение утраченных территорий, победа над коррупцией, изобретение лекарства от всех видов рака. Вроде все "реальные" изменения перечислил, не так ли?)
hazanovich_alexey
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