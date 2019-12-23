По всій території України падає попит на пальне.
Дивися повний текст Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:00
Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн.
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:14
Законные пусть все работают и платят налоги, бензин должен дешеветь и товары тоже, запретить подымать цены на продукты и наказывать спекулянтов, временщиков и мародеров. Курс доллара стабилизировать, его цена 24 грн. Предприятим сх закупить топливо на посевную,
Додано: Чет 26 бер, 2020 07:49
Бензин тільки подорожчає, або в кращому випадку, залишиться на тому рівні. Тому що зменшиться споживання, а витрати залишаться.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:54
Ну что, Куюн и товарищи мечтатели, кто готов спорить на деньги, что бензин подорожает (моя ставка) или бензин подешевеет (ваша ставка)?
bklochok - "фантазер, ты меня называла...", - курс 24, рост экономики Украины, возвращение утраченных территорий, победа над коррупцией, изобретение лекарства от всех видов рака. Вроде все "реальные" изменения перечислил, не так ли?)
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:41
Это все называется словом - "сговор", при такой низкой цене на нефть не может быть никаких оправданий такой высокой цене.
ЗЕрги несут личную ответственность за этот беспредел.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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