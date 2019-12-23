RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Малі АЗС закриються, а
бензин подешевшає - Куюн

Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:00

Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн

Пропонуємо до обговорення:
По всій території України падає попит на пальне.

Дивися повний текст Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94269
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:14

Законные пусть все работают и платят налоги, бензин должен дешеветь и товары тоже, запретить подымать цены на продукты и наказывать спекулянтов, временщиков и мародеров. Курс доллара стабилизировать, его цена 24 грн. Предприятим сх закупить топливо на посевную,
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:01

bklochok Владимир Александрович, Вы?
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 14.11.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 03:27

чет не помню чтоб в 90х или 2008 дешевело топливо
arheops
 
Повідомлень: 675
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 07:49

Бензин тільки подорожчає, або в кращому випадку, залишиться на тому рівні. Тому що зменшиться споживання, а витрати залишаться.
papchik
 
Повідомлень: 213
З нами з: 17.03.11
Подякував: 134 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:54

Ну что, Куюн и товарищи мечтатели, кто готов спорить на деньги, что бензин подорожает (моя ставка) или бензин подешевеет (ваша ставка)?
bklochok - "фантазер, ты меня называла...", - курс 24, рост экономики Украины, возвращение утраченных территорий, победа над коррупцией, изобретение лекарства от всех видов рака. Вроде все "реальные" изменения перечислил, не так ли?)
hazanovich_alexey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:41

Это все называется словом - "сговор", при такой низкой цене на нефть не может быть никаких оправданий такой высокой цене.

ЗЕрги несут личную ответственность за этот беспредел.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 21.10.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, zloy_ukr і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на бензин і дизель почали знижуватися
R2 » Сер 11 бер, 2020 20:44
1 165
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 21:46
sena_2008atp
АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС
R2 » Вів 10 бер, 2020 13:03
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 13:04
mvi
Бензин повинен подешевшати не на 30-80 копійок, а на 2...
R2 » Пон 23 гру, 2019 10:40
1 145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2019 10:41
alexander_khirhyalan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
cell phone jamer (1)
26.03.2020 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.