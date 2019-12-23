Малі АЗС закриються, а бензин подешевшає - Куюн

Додано: Чет 26 бер, 2020 16:41

Это все называется словом - "сговор", при такой низкой цене на нефть не может быть никаких оправданий такой высокой цене.



ЗЕрги несут личную ответственность за этот беспредел.

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...