Київ та західний регіон мають найбільшу частку людей, які витримають більше місяця.
Дивися повний текст За умов жорсткого карантину, у половини українців закінчаться гроші через місяць (інфографіка).
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:10
За умов жорсткого карантину, у половини українців...
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Дивися повний текст За умов жорсткого карантину, у половини українців закінчаться гроші через місяць (інфографіка).
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:10
"лечение проблемы не может быть худше по последствиям, чем собственно сама проблема" - Трамп...
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