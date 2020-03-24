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За умов жорсткого карантину,
у половини українців...

За умов жорсткого карантину, у половини українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:26

  lite написав:Джон зарплаты низкие, поэтому и нет сбережений - откладывать по копейке на чёрный день не у всех получается.

г0вномет считает себя еще и финансово грамотным
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:45

То что я говорю, когда лекарство (меры руководства страны ,гробящие экономику!) тяжелее болезни! Какая на хрен пандемия-47 зараженных на 35 млн жителей Украины!? И,главное, психоз будут нагнетать в геометрической прогрессии - те,фирмы,которые сейчас в плюсе,будут ещё больше проплачивать заказных сообщений от звезд шоу-бизнеса и статей-страшилок о т.н.коронавирусе!
galex_184
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:51

Вслед за Швецией, Белоруссией и Япония отменила все рекомендации продажной ВОЗ,так как считает психоз с так называемым коронавирусом искусственно раздутым. Кстати, в Африке вируса нет и не из-за жары, а из-за нищеты населения,там некого доить сверхдорогими "лекарствами" и "тестами на коронавирус", абсолютно ненужными здоровым людям,но сверхдорогими и "полезными" для мнительных людишек.
galex_184
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:26

Но это не точно.
musienko051
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:42

  galex_184 написав:Вслед за Швецией, Белоруссией и Япония отменила все рекомендации продажной ВОЗ,так как считает психоз с так называемым коронавирусом искусственно раздутым. Кстати, в Африке вируса нет и не из-за жары, а из-за нищеты населения,там некого доить сверхдорогими "лекарствами" и "тестами на коронавирус", абсолютно ненужными здоровым людям,но сверхдорогими и "полезными" для мнительных людишек.

А чуть пруфов можно? -- потому как про Швецию уже разобрались -- это фейк был.
В Индии тоже население не особо багатое, но что-то там карантин уже "появился".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:12

  _hunter написав:потому как про Швецию уже разобрались

а кто разобрался? почему о ваших разборках не знают на данном ресурсе?

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства працюють, людей закликають підтримати малий бізнес
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:22

Не думаю, у большинства населения есть сбережения, много в долларах, просто многие из них не признаются)))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:27

  Тракторист написав:
  _hunter написав:потому как про Швецию уже разобрались

а кто разобрался? почему о ваших разборках не знают на данном ресурсе?

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства працюють, людей закликають підтримати малий бізнес

В смысле "не знают":
viewtopic.php?p=4906547#p4906547
-- за 6 дней до этой "новости".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:43

  dimonasvilli написав:Не думаю, у большинства населения есть сбережения, много в долларах, просто многие из них не признаются)))

як раз навпаки - наші люди виставляють на показ "своє багатство", сказати що ти жебрак не кожен зможе.
Тому я б навпаки погіршив це опитування як мінімум у два рази.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:19

  dimonasvilli написав:Не думаю, у большинства населения есть сбережения, много в долларах, просто многие из них не признаются)))

2/3 населения страны живут за чертой бедности и даже теоретически не могут иметь сбережений, которых бы хватило более чем на 1-2 месяца...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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  #<123>
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